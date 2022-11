Romanserykter med fire forskjellige - nå forklarer han

GOD KVELD NORGE (TV 2): Romanseryktene har florert mellom de to Tropp 1-deltakerne Are Venås og Julie Skjelvik. Nå snakker de ut om ryktene, og forteller hvordan livet har endret seg etter deltakelsen.

Forrige uke gikk siste episode av Kompani Lauritzen: Tropp 1, og med det fikk vi se hvem av de 12 deltakerne som klarte seg til slutten og fikk æren av å bære en beret.

I forbindelse med finalen fikk Marte Bratberg og Dennis Siva Lie besøk av Tropp 1-deltakerne Julie Skjelvik (24) og Are Venås (22).

I studio diskuteres forskjellene mellom kjendisversjonen og det nye konseptet med unge, ukjente deltakere.

– Han klikka på meg

Marte Bratberg (33) var med i første sesong av TV 2-suksessen, og forteller at hun hadde problemer med å skjønne om fenriken var psykopat eller om han var morsom.

– Jeg hata han oppriktig. Syntes ikke han var morsom i det hele tatt, før mot slutten av programmet. Så jeg var redd, ler Bratberg.

Hun legger til at hun tror at deltakerne i de senere sesongene forsto humoren bedre ettersom at de hadde sett han på TV før.

– Jeg hadde problemer med å ta han seriøst, jeg. Så jeg endte alltid opp med å le, forteller Venås.

Her hopper Dennis Siva Lie (28) inn, som var med i sesong 2 av kjendisversjonen, og avslører at han fikk mye kjeft for latterkrampene sine.

– Han klikka på meg - mye, innrømmer Siva Lie.

Lå i senga hele dagen

Da TV 2 søkte etter deltakere til Kompani Lauritzen: Tropp 1, lette de etter umotiverte, unge voksne som manglet mål og mening i livet.

Venås forteller at hovedgrunnen til at han bestemte seg for å melde seg på programmet, var at han følte at han satt litt fast i livet.

– Jeg bodde i Trondheim og fant ikke noen «mening med livet». Jeg gjorde ingenting. Jobbet ikke, gikk ikke på skole. Jeg bare bodde der med kompiser og gjorde ingenting, innrømmer 22-åringen.

Venås sier at han la seg sent, våknet sent, og bare lå i senga hele dagen.

KASTET BORT LIVET: Are Venås følte han var i ferd med å kaste bort livet sitt før han meldte seg på Tropp 1. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg gjorde rett og slett ingenting. Bare satt og så på serie, eller noe. Følte at jeg kasta bort livet mitt. Det ble litt sånn etter at jeg var i Forsvaret. Det gikk rett nedover, og jeg gjorde ingenting i sånn to år.

Han forteller at han rett etter Forsvaret bodde hjemme sammen med moren og faren i Molde, da kompisene begynte å mase om at han burde komme flyttende til Trondheim.

– Da tenkte jeg: «ja, nå må jeg jo bare gjøre noe med livet».

Planen hans var egentlig å gå skole i Trondheim, men det ble det ikke noe av.

– Da følte jeg livet var ganske dritt, egentlig. Så derfor meldte jeg meg på, og det har jo hjulpet, avslører han.

– Nå har jeg flyttet til Bergen og begynt å ta opp fag. Jeg har lyst til å bli advokat og der er det jo veldig høyt snitt. Så jeg satser på at jeg får de karakterene jeg trenger, sånn at jeg kan flytte til Oslo neste år og studere jus.

Siva Lie lurer på om Venås føler at det er takket være Obersten at han fikk orden på livet.

– Ja, jeg føler jo egentlig det. Hvis jeg ikke hadde vært med på Kompani, hadde jeg nok fremdeles ligget i sengen i Trondheim.

Programlederne skryter av Venås sin fremgang, og mener Dag Otto Lauritzen, som i Kompani Lauritzen innehar rollen som Oberst, burde være stolt.

Sto midt i et brudd

For Skjelvik sin del var hun også inne i en tung periode, da hun bestemte seg for å bli med på Tropp 1.

– Jeg var midt i et brudd da søknaden ble lagt ut. Også tenkte jeg «ah, jeg har det egentlig ganske kjipt nå», i tillegg til at jeg ikke har matematikk på vitnemålet. Jeg har liksom ikke kommet meg videre, jeg kan ikke studere eller ta noen jobber som har det kravet.

BRUDD: Julie Skjelvik sto midt i et brudd, da hun meldte seg på Tropp 1. Foto: TV 2

Hun forteller at hun på det tidspunktet bodde hjemme hos sin søster, og syntes livet var litt kjipt.

– Jeg begynte å grine da de ringte og ville ha meg på førstegangsintervju. Jeg syntes det var helt sykt. Jeg hadde aldri trodd at de ville ta meg med, så jeg skalv når jeg snakket med de, sier Skjelvik.

Oppholdet varte bare i tre uker, så Skjelvik føler ikke at det er mulig å bli helt «fikset» på så kort tid.

– Men jeg kjenner forskjell på humøret mitt og selvtilliten. Det resulterer igjen i bedre energi, så nå skal jeg ta opp matematikk til våren og forhåpentligvis bli brannkvinne, smiler hun.

Trodde Venås var en spion

Da de først kom til Setnesmoen Leir, var det flere av deltakerne som syntes Venås var veldig mystisk.

Flere kokte dermed sammen ulike teorier om at han enten var en spion, eller at han egentlig var en del av befalet i forkledning.

– Han snakket ikke like mye som oss andre, han satt bare i sofaen og observerte oss. Så jeg ble jo helt paranoid, og tenkte at han var en spion for befalet, kan Skjelvik fortelle.

Dette fikk Venås nyss i via meddeltaker Magishan Umaguruparan (21). Han synes det hele var ganske morsomt, og bestemte seg for å spille videre på ryktet som hadde oppstått.

TROPP 1: Dette er alle deltakerne i realitysuksessen Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: TV 2

– Så da hele gjengen satt i sofaen og snakket sammen, tok jeg med meg en liten notatblokk. For de andre så det ut som at jeg observerte de og skrev ned notater om hvordan de oppførte seg, men egentlig satt jeg jo bare og skriblet streker, avslører Venås.

Den egentlige grunnen til at han var så stille og mystisk, er fordi 22-åringen hele livet har hatt det vanskelig for å åpne seg opp for andre. Det gjelder både familie og venner, kan han fortelle.

– Det er ingen spesiell grunn til det, jeg har bare aldri snakket om følelsene mine til noen. Derfor var det veldig uvant for meg når jeg kom inn der. Alle andre var kjempeåpen og snakket om livene sine som om ingenting, mens jeg hadde ikke noe behov for å dele så mye.

Romanserykter med fire forskjellige

Fellesnevneren for alle reality-konsepter, er at ting enkelt kan bli tatt ut av kontekst, da lange seanser skal klippes ned til noen få minutter. Ut av dette kan publikum ofte ende opp med å mistolke deltakernes oppførsel som en pågående romanse, noe som har skjedd opptil flere ganger tidligere.

Torsdag publiserte Dagbladet en sak om romanserykter mellom Skjelvik og Venås. På spørsmål om det faktisk har vært en romanse, får programlederne dette til svar:

– Jeg har jo romanserykter med fire av seks deltakere der inne, ler Venås.

Han forklarer at han var veldig opptatt av å vise omsorg overfor alle deltakerne der inne, og å trøste de som trengte det. Venås tenker at det er nettopp dette som gjør at det har oppstått flere romanserykter om han.

– Jeg blir veldig sjarmert av gutter som tar vare på meg og er omsorgsfull, så da blir jeg veldig betatt da, innrømmer Skjelvik.

– Det var heller ingen hemmelighet. Befalet visste det, kamerafolkene visste det, produksjonen visste det, alle visste det. Så jeg synes faktisk det er litt sykt at de har klart å klippe det så mye vekk.

På spørsmål om det at Venås sliter med å åpne seg opp om eget følelsesliv påvirker svaret hans når det blir spurt om det er en romanse mellom de to Tropp 1-deltakerne, svarer Venås at han ikke har problemer på det feltet.

– Nei, sånne ting er ikke vanskelig. Jeg har ikke noe problem med å innrømme at jeg liker noen, det er mer når jeg må snakke om problemene mine. Hadde jeg likt Julie, så hadde jeg jo sagt det til henne. På kjærlighetsfronten er jeg «good», sier Venås.