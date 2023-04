Rolling Stone: «The White Lotus»-stjerne fikk sparken etter seksuell trakassering

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ifølge magasinet Rolling Stone skal skuespilleren ha fått sparken etter minst to klager som omhandlet seksuell trakassering.

Skuespiller F. Murray Abraham (83), kjent fra blant annet «The Grand Budapest Hotel», «Amadeus» og «The White Lotus», fikk i fjor sparken fra Apple TV+-serien «Mythic Quest».

Grunnen ble ikke kjent i media den gang, men produsentene bekreftet at han ikke lenger skulle ha en rolle i serien.

Nå avslører magasinet Rolling Stone at 83-åringen skal ha fått sparken etter seksuell trakassering. Abraham skal ha fått minst to klager på oppførselen sin.

Den første hendelsen resulterte i en advarsel om å holde seg unna noen av seriens kvinnelige skuespillere.

Magasinet skriver videre at skuespiller og regissør Rob McElhenney (46) i etterkant fant ut at det hadde skjedd nok en hendelse, og at Abraham dermed fikk sparken fra serien.

PRISVINNERE: F. Murray Abraham og resten av gjengen bak «The White Lotus» mottar pris under Screen Actors Guild Awards i februar 2023. Foto: Chris Pizzello

– Vi tar påstander om trakassering på alvor og undersøker dem grundig, skriver selskapet Lionsgate, som står bak «Mythic Quest», til Rolling Stone. De ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til de ansatte.

Verken Abraham selv, McElhenney, skaperne av serien eller de kvinnelige hovedrolleinnehaverne har svart på Rolling Stones henvendelser, skriver magasinet.

I 1985 vant Abraham Oscar for sin prestasjon i filmen «Amadeus». Han ble nominert til BAFTA for samme rolle, og har i ettertid også blitt nominert til flere Emmy Awards.

De siste årene har han vært å se i serier som «The White Lotus», «Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities» og «Chimerica».