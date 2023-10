Røk ut: – Vanskelig å kombinere «Stjernekamp» og kjærlighetslivet

Lørdag kveld var deltakerne over halvveis i den ellevte sesongen av «Stjernekamp» på NRK.

Til nå har artistene vært gjennom seks ulike sjangre, og i kveld stod country og gruppeoppgaver på menyen.

I tillegg til dommer Christine Dancke (39), som er med hver sending, var Ida Jenshus (36) og Kurt Nilsen (45) å se i kveldens ekspertpanel.

Artistene stod ikke bare på scenen en gang i kveld, men to. De fikk nemlig prøvd seg på gruppeoppgaver, der disko stod som tema.

Her rykket det inn et eget dommerpanel, bestående av artist og programleder Kim Wigaard (35), og kjendisstylist Jan Thomas (56).

IKKE TRE, MEN FEM: Under lørdagens sending var det disse fem som skulle bedømme artistene. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Fikk færrest stemmer

Damien, Mari Bella og Adrian Sellevoll var de tre med færrest stemmer lørdag kveld.

Seks deltakere ble til fem, og i kveld var det Adrian Sellevoll som trakk det korteste strået og måtte forlate konkurransen.



TAKKET FOR SEG: Adrian Sellevoll måtte se seg nødt til å forlate «Stjernekamp» i kveld. Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

– Det føles jo selvfølgelig bittert, men sånn er det, sier Sellevoll til God kveld Norge.

Han synes de andre deltakerne er flink teknisk når det kommer til sang, noe han selv mener han ikke er.

– Jeg prøver å spille på sjarm og humor. Men jeg har også lært mye av deltakelsen, sier Sellevoll.

Sellevoll bekreftet overfor God kveld Norge tidligere i høst at han hadde funnet kjærligheten.

Han forteller at det har vært vanskelig å kombinere kjærlighetslivet med «Stjernekamp».

– Det er ikke alltid hun forstår at jeg ikke svarer på grunn av at jeg er jævlig opptatt, sier han.

Han avkrefter derimot at det har oppstått konflikter mellom dem, men at han kanskje kan ha hatt fremstått som kald overfor kjæresten.

De fem andre artistene må forberede seg på en ny uke og neste lørdag skal de opptre med hip hop og viser som tema.



– Danskebåten-stemning

Under kveldens sending, fremførte Tone Damli, Mari Bella og Adrian Sellevoll «Hot Stuff» av Donna Summer fra 1979.

– Rett tilbake på disco og jeg koste meg. Dere er veldig flinke, sa Jan Thomas.

– Boogie stars, dere er stjerner, la han til.

Kim Wigaard syntes opptredenen var herlig.

«HOT STUFF»: Her fremførte Tone Damli, Adrian Sellevoll og Mari Bella gruppeoppgaven. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Christine Dancke ble mest imponert over Damli.

– Den som stjal showet var deg Tone. Ikke til forkleinelse for de to andre, dere leverte også veldig godt.

Aleksander With, Damien og Odd René Andersen sang «Y.M.C.A.» av Village People fra 1978.

«Y.M.C.A»: Mens denne trioen bestående av Odd René Andersen, Damien og Aleksander With, fremførte «Y.M.C.A». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Jan Thomas synes opptredenen ble som karaoke danskebåten-stemning, og håpet at artistene kunne bydd litt mer på seg selv.



Wigaard bemerket seg at trioen måtte tenke over dansetrinnene, noe som ikke falt helt i smak.

Hos Dancke falt Odd René Andersens prestasjon i god jord.

– Odd René, 10 av 10, sa Dancke.



Disse låtene fremførte artistene

1. Tone Damli: My Church – Maren Morris (2016)



Gjestedommer, Kurt Nilsen virket fornøyd med lørdagens første artist på scenen.

– Det her var gøy, det var en deilig åpning, sa han etter Damli hadde fremført låten.

Opptredenen falt også i smak hos Christine Dancke.

FIKK SKRYT: Tone Damlis opptreden falt i smak hos dommerne. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg følte jeg oppriktig var på konsert Tone, så du får et hallelujah fra meg.

Dommerne etterspurte og mer country fra artisten. Dancke la nemlig inn et ønske om at dette vil hun se mer av.

Også gjestedommer Ida Jenshus kom med et ønske.

– Jeg ønsker meg et norsk språklig country-album fra deg, det tror jeg hadde vært helt konge.

2. Adrian Sellevoll: Whiskey Lullaby – Brad Paisley feat. Alison Krauss (2004)

Adrian Sellevoll. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Torsdag denne uken gjennomførte artistene lydprøver i forkant av kveldens sending. Det gikk imidlertid ikke helt som planlagt for Sellevoll.

Se video fra hendelsen her:

Forrige uke var også bergenseren blant de som fikk færrest stemmer.

I kveld sa Nilsen at Sellevoll hadde valgt en av de vanskeligste country-låtene. Som forøvrig er en duett i tillegg.



– Men du hiver deg ut i det, du er uredd. Og det skal du ha kudos for. Men når du sikter mot himmelen, er det ikke alltid du når dit, sa han.

Dancke trodde ikke helt på innholdet i det Sellevoll fremførte låten, da hun mente følelser er viktig å få frem i denne sjangeren.

Noe Sellevoll ikke fikk helt frem, etter hennes mening.

3. Damien: Folsom Prison Blues – Johnny Cash (1955)



Artisten som egentlig heter Martin Bråthen, var i likhet med Sellevoll blant dem som fikk færrest stemmer forrige uke.

Martin Bråthen, alias Damien. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Damien hadde valgt låten av Johnny Cash, og Jenshus mente at han ligner litt på Joaquin Phoenix, som spiller Johnny Cash, i filmen om livet til den tidligere musikeren .

– Jeg synes du gjorde det kjempebra, sa Jenshus.



Dancke har troen på at Damien kan bli en stor folkefavoritt.

– Jeg tror virkelig på at det bor noe inni deg, sa hun.

4. Odd René Andersen: Tennessee Whiskey – Chris Stapleton (2015), originallversjon David Allan Coe (1981)



ROSES: Odd René Andersen imponerte dommerne. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det er helt vanvittig, du har den beste stemmen på «Stjernekamp» i år, mente Jenshus.

Hun fortalte at hun har vært fan av Andersen helt siden hun så ham på «Beat for Beat» for flere år siden.

Nilsen mente at han synger låten akkurat slik den skal synges.

– Du gir gass, du er så uredd, du er så flink, du er så stødig, sa en imponert Nilsen.

5. Mari Bella: I Hope – Gabby Barrett (2019)

Sangen Mari Bella valgte handler om kjærlighetssorg.

Introvis sa Brynejenta at hun føler noen har revet ut en side av dagboken hennes, og skrevet låt om det.



KJÆRLIGHET: Mari Bella valgte sangen som omhandler kjærlighetssorg. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Du sa på begynnelsen av programmet at du skulle være ærlig, og det er du i dag. Jeg fikk gåsehud, og følte at jeg var 17 år og forbanna. På en god måte, sa Dancke om Mari Bellas opptreden.



– Perfekt låt for deg, jeg synes du gjør det veldig bra, sa Nilsen.

6. Aleksander With: And It's Still Alright – Nathaniel Rateliff (2020)

Aleksander With. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Rett etter With hadde fremført låten, kunne vi se en tårevåt Christine Dancke.

Derfor tok Nilsen ordet, og han roste With opp i skyene.

– Det var sterkt. Alle blir jo litt satt ut. Jeg har vært kompis med deg i mange mange år, og jeg vet at livet ikke alltid har vært glans og glede, sa han og fortsatte:

– Det her treffer meg.

Dancke hadde heller ikke noe annet enn fint å si om Withs opptreden.

– Aleksander setter ut på noe universelt. Jeg sitter her og er så ekstremt inni det. Ikke vits å analysere, for dette fjeset analyserer hva du nettopp gjorde. Og igjen, det var oppgaven din.