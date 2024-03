Røk ut rett før finalen: – Klamret oss fast

I kveldens episode av «71 Grader Nord – Team» var det klart for siste del av semifinalen, og et nytt lag måtte forlate konkurransen.

Etter en intens etappe, var det til slutt Hanna-Martine Slåttland Baller og Magan Gallery som måtte reise hjem fra «71 Grader Nord – Team», rett før finalen.

– Vi skulle helt sikkert gått ut mye tidligere, det hadde nok alle forventet, men vi klamret oss fast så lenge vi kunne, forteller Gallery.



TREDJEPLASS: Hanna-Martine Slåttland Baller og Magan Gallery endte på en tredjeplass i årets sesong av «71 Grader Nord - Team». Foto: Haakon Lundkvist

Magisk

Gallery og Slåttland Baller har møtt på oppturer og nedturer gjennom sin tid på «71 Grad Nord - Team» og røper til God kveld Norge hva som overrasket han mens under oppholdet.



– Hvor langt man kan komme med å ikke gi seg og være positiv. Konkurranseinnstinket til de andre overrasket meg veldig i starten der. Jeg visste ikke hvordan verdensmesterne var så vinnerskaller.

Gallery beskriver «71 Grader Nord – Team»-opplevelsen som en helt rå og fantastisk opplevelse hvor han har fått utfordret seg selv som aldri før.

– Jeg har fått oppleve vakker natur. Har utfordret meg selv og veltet mange ganger i vannet, aldri vært så kald i hele mitt liv. Jeg har fått nye gode venner og lært meg selv enda bedre å kjenne. Gjort så mange ting jeg aldri har gjort før. Magisk er nok ordet.

Det Gallery sitter igjen med etter innspilling og kommer til å huske best, er den norske naturen og de andre deltakerne.

– Vennskapet med resten av «71-gjengen» vil jeg alltid være takknemlig for. Kjenner meg veldig heldig, rett og slett. Snøhetta og Dovrefjell var nok de råeste naturopplevelsene jeg sitter igjen med nå.

– Forventet

Gallery tror selv at ikke alle forventet at han og Slåttland Baller skulle ende opp på en tredjeplass.

– Vi fikk oppleve mye mer enn vi hadde forventet i utgangspunktet. Så å komme så langt som vi faktisk gjorde med utgangspunktet vårt er jo bare helt rått!

GODE VENNER: Årets deltakere i «71 Grader Nord - Team» har blitt gode venner gjennom innspillingen. Foto: Haakon Lundkvist

Til God kveld Norge forteller Gallery at han og Slåttland Baller har et fint forhold etter innspilling, og at de treffes innimellom.

– Vi er gode venner. Fra å bare møtes en liten uke før innspilling, til å gå inn i krigen og komme såpass langt er bare noe vi kan se tilbake med mange minner.



God kveld Norge har forsøkt Slåttland Baller for en kommentar. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

