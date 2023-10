Røk ut: – Følte ikke at jeg passet inn

STJERNER: (f.v.) Aleksander With, Tone Damli, Damien, Mari Bella, Odd René Andersen Foto: NRK

I NRK-programmet «Stjernekamp» konkurrerer norske artister i nye sjangere hver helg for å finne ut hvem som mestrer dem alle.



Så langt i sesongen har det vært konkurrert i alt fra opera til country, med mye annet imellom.

Ny runde

På dagens agenda sto hiphop og visesang, og Jørgen «Joddski» Nordeng, frontfigur i gruppa Tungtvann, var hiphop-ekspert og mentor i sjangeren for tredje sesong på rad.

Som gjesteekspert i dommerpanelet satt også André Hadland, kjent som «Son of Light».

Han har vært med i tre av de tidligere sesongene, og var den eneste som, i tillegg til hoveddommer Christine Dancke, satt i panelet gjennom begge delene av programmet.

For visesang har ringrev i sjangeren Kari Bremnes vært mentor, så hun var også å finne i kveldens dommerpanel da det skulle synges visesang.

Røk ut

Etter å ha ha kommet gjennom alle de ti opptredenene var det duket for avstemning.

Det var Mari Bella og Damien som fikk færrest stemmer, og dermed sto i fare for å ryke ut.

Omsider ble det klart at det var Damien som måtte si farvel.

– Det er helt greit å ryke, jeg har egentlig følt at jeg ikke passer inn, sier han til God kveld Norge.

Han forteller at han hadde en spesielt god tone med Adrian Sellevoll, som røk ut forrige helg, men også Tone Damli har stått ham nær i løpet av programdeltakelsen.

– Utover det så ble jeg veldig imponert over Tone, jeg var nok litt forutinntatt om hvordan hun var, sier Damien.

– Jeg håper hun vinner hele greia. Hun har vært så jordnær og ålreit å snakke med.

Damien letter også på sløret om fremtiden, uten å ville avsløre alt.

– Det kan nok hende at jeg skal starte et nytt band i en ny sjanger, men jeg vil ikke si så mye om det enda.

– Kan du ikke si litt?

– Du kan si at det blir noe sånt som at det blir et «sørstatsrock møter country»-prosjekt, sier han.

HOLDT IKKE: Damien blir ikke å se i neste episode av «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Det er spesielt én runde Damien kommer til å huske.

– Jeg kommer til å huske opera-sendingen, for da var jeg bedre enn dere alle sammen.

Men på spørsmål om hva han ikke kommer til å savne, er han tydelig.

– Jeg kommer ikke til å savne stresset.

Dette sang artistene

Hiphop

Mari Bella: Hope – NF (2023)

SKRYT: Mari Bella fikk skryt for sin hiphop-opptreden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Mari Bella får skryt for fremførelsen.

– Du klarte det nesten, og nesten er veldig bra, sier Nordeng.

André Hadland sier at han tok en sniktitt på generalprøven.

– Det var et supersprang fra da til nå, sier Hadland, i positiv forstand.

Odd René Andersen: Styggen på ryggen – OnklP & De Fjerne Slektningene (2014)

STERKE FØLELSER: Christine Dancke ble rørt over å høre fremførelsen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Du tok meg med på en reise, sier Dancke.

– Veldig bra gjennomført, men det ble en litt for kraftig stemme, sier mentor Nordeng.

Tone Damli: Paper Planes – M.I.A. (2008)

IMPONERTE MEST: Eksptertene syns Tone var den som imponerte mest i hiphop-runden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg syns det var superfett, du naila det, sier Hadland.

– Du fikk til «attituden», legger Nordeng til.

Aleksander With: Hvem er hun – Arif Murakami (2019)

KEM E HU?: Aleksander With sang på trøndersk. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Dette var strålende, og det føltes som det var du som gjorde det, sier Nordeng.

– Det var litt den «Backstreet boys»-Arif vibben, sier Dancke.

Damien: Intergalactic – Beastie Boys (1998)

FLINK: Damien er ikke fremmed for hiphop-sjangeren. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Du er egentlig litt overkvalifisert for denne låta, men det spiller ingen rolle, sier Hadland.

– Alt i alt bra levert, sier Nordeng.

Vise

Mari Bella: Det går over – Trygve Skaug (2016)

FØRST UT: Mari Bella dedikerte sangen hun sang til tantebarnet sitt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Veldig fint gjennomført, du er stødig som alltid, sier Dancke.

– Jeg syns det var veldig fint, og jeg syns også du utstrålte en trygghet. Du hadde ikke tapt noe på å ta det litt ned på slutten, men jeg skjønner at du vil smelle til litt, sier Kari Bremnes.

Odd René Andersen: Vår beste dag – Erik Bye (1998, utgitt 2003)

KLARTE IKKE BLUNKE: Dommer André Hadland klarte ikke blunke da Odd René fremførte Erik Byes «Vår beste dag». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Virkelig sobert gjort, nydelig gjort. Du har en autoritet, og jeg syns du hadde en inderlighet som jeg trodde på, sier Kari Bremnes.

– Jeg er ganske rørt, må jeg ærlig si. Du treffer en melankolsk optimisme, og det fanger meg, sier Hadland.

Tone Damli: Josefin – Albin Lee Meldau (2021)



PÅ HJEMMEBANE: Dommerne er enige om at Tone er sterkere i sjangre hun ikke er like bevandret i. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Du er kjempebra her, men jeg tror det som mangler er det som skjer med deg når du møter motstand, sier Dancke.

Hun syns det blir litt for perfekt.

– Men det er kjempefint, legger hun til.

– Jeg syns det er nydelig gjort. Men jeg syns, som Christine, at du ikke hadde tapt på å være litt mindre komfortabel, sier Bremnes.

Aleksander With: Kjærlighetsvisa – Halvdan Sivertsen (1979)

GLIMTET TIL: Mentor Kari Bremnes likte det hun så. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Dette var kjempefint, altså. Du hadde glimtet med deg, sier Kari Bremnes.

– Det hadde ikke gjort noe om du hadde sunget litt mindre og snakket mer, legger hun til.

– Du har jo en enorm stemme, og jeg syns ikke du virket anstrengt. Du har en inderlighet over deg som har kommet mer frem utover i sesongen, sier Hadland.

Damien: Ein farfar i livet – Odd Nordstoga (2011)

SMILER: Dommer Dancke gir Damien skryt for tryggheten han viser på scenen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Vi skjønte at vi alle skulle hatt en farfar, sier Kari Bremnes.

– Du fortsetter å være den i programmet som utfordrer seg selv mest, sier Dancke.