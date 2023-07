Robbie Williams lider av dysmorfofobi

Dysmorfofobi er en betegnelse på en personlig opplevelse av at en eller flere kroppsdeler har et utseende som er defekt eller stygt. For andre vil det som er opplevd som defekt eller stygt ved eget utseende, ikke være synlig eller spesielt merkbart. Bekymringene er ofte knyttet til et eller flere utseendemessige trekk (for eksempel ansikt, nese, bryst, kjønnsorganer). Opplevelsen gir opphav til betydelig bekymring, fortvilelse eller angst, og kan føre til begrensninger i hverdagslivet.

KILDE: SNL.no