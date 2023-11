Robbie Williams forteller åpenhjertig om mørk tid

Robbie Williams (49) er for tiden aktuell med den kommende dokumentarserien om eget liv, «Robbie Williams».

I serien som slippes på Netflix onsdag 8. november, forteller han åpenhjertig om oppturer og nedturer gjennom hans lange liv i rampelyset.

Williams fikk sin start i boybandet «Take That», og har siden vært en av verdens største artister med sololåter som «Rock DJ», «Angels», «Feel» og «Let Me Entertain You».

PREMIEREFEST: Robbie Williams og konen Ayda Fields på den røde løperen til dokumenatrserien. Foto: Ian West

Williams innrømmer at har han kjent mye på baksiden av medaljen av et liv i rampelyset.

Slet med mental helse

49-åringen åpner om at han slet med den mentale helsen sin etter han fikk sin start i boybandet. Som resultat av depresjonen han gikk gjennom, fant han trøst i alkohol og narkotiske stoffer.

I anledning den nye dokuserien, forteller Williams i et intervju med Mirror at depresjonen skal ha blitt så ille at han en gang prøvde å ta sitt eget liv.

– Takk gud for at mental helse blir snakket om på en annen måte enn før. Jeg leste noe som trigget meg, noen snakker om «celeb washing» av psykiske lidelser. Og kjendiser som gjør psykiske problemer til noe sexy. Vi må være forsiktige med hva vi sier og hvordan vi sier det.

Han sier videre at det ikke er noe sexy med å prøve og ta sitt eget liv «som jeg selv gjorde».



Videre forteller Williams at grunnen til at han forteller om selvmordsforsøket, er for å vise at folk er folk.

– Enten de er med på «Gift ved første blikk», eller med i Martin Scorseses film, vi må være forsiktige med hva vi anklager folk for. Du tenker at han eller hun «smører det på» for oppmerksomhet når de sier de har autisme. Det er ikke greit, sier Williams.

Det kommer ikke fram i intervjuet når selvmordsforsøket fant sted.

– Som å se en bilulykke du var involvert i



I dokuserien nevner han ikke selvmordsforsøket, men snakker åpent om å bli lagt inn på rehab og det å være høy på narkotiske stoffer. I tillegg til en periode i livet hvor han drakk alkohol hver kveld.

Å lage dokuserien skal heller ikke ha vært enkelt. Til Mirror forteller Williams at han flere ganger under innspilling måtte sette klipp fra fortiden på pause, eller spole gjennom dem.

– Det var som å se en bilulykke du var involvert i, bare i sakte film. Det var som å oppleve dine psykiske problemer veldig, veldig sakte, over en veldig, veldig lang tid.

Til tross for mye tungt gjennom livet i rampelyset, vier artisten mye takknemlighet til venner og familie, og fansen.

– Jeg føler meg veldig heldig for at jeg har familien min. Akkurat nå vil jeg beskrive meg selv som en veldig glad eremitt.