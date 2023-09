Rita Ora om mannen: – Han er en sexgud

I august 2022 giftet den britiske artisten Rita Ora (32) seg med regissør og skuespiller, Taika Waititi (48).

Paret giftet seg et år etter de møttes, og nylig gjestet Ora det amerikanske talkshowet, «Watch What Happens Live With Andy Cohen».

Under visitten delte briten intime detaljer fra ekteparets liv.

Det skriver Daily Mail og Metro.

Ble flau

I tillegg til Ora var den amerikanske DJ-en Diplo (44) gjest på talkshowet.

Programleder Andy Cohen (55) kjørte i gang en lek hvor kveldens gjester skulle beskrive en rekke av sine showbiz-kolleger, blant dem var Justin Bieber (29) og Snoop Dogg (51).

EKTEPAR: Rita Ora og ektemannen Taika Waititi. Foto: ANGELA WEISS

Cohen ba Ora om å beskrive sin ektefelle i samme slengen.

Ifølge nettstedene skal artisten ha blitt flau da hans ansikt dukket opp på skjermen, men hun kunne likevel avsløre hva hun synes om ham.

– Bare ... bare en sexgud, sa hun smilende om Waititi.



Stimuleres av ektemannen

Det er imidlertid ikke første gang Ora snakket åpent om privatlivet med ektemannen.

Tidligere i år gjestet hun talkshowet «This Morning», hvor hun delte oppsiktsvekkende detaljer med programlederne Alison Hammond (48), og Dermot O'Leary (50).



– Det er hyggelig å være sammen med noen som virkelig stimulerer meg mentalt og respektfullt ... alle sammen, la oss ikke gå dit.



Artisten lettet på sløret om ekteskapet sitt, mens hun sa:

– Jeg har en ektemann. Kan du tro det? Det er så rart å jobbe med ham, men det er så gøy. Han er en virkelig flott person.



Hun hevdet at mange synes at hun og ektemannen ligner, noe hun ikke ser selv.

Vennene hennes er blant dem som synes det, fortalte hun.

– Han har mye kunnskap om musikk, så vel som film og bøker. Han utvidet kreativiteten min på en naturlig måte som jeg er takknemlig for, la hun til.



Ora er kanskje mest kjent for sangen «Hot Right Now». Waititi har vunnet flere priser, blant annet Oscar-prisen. Han er kanskje mest kjent for å ha regissert «Thor: Ragnarok» og «Jojo Rabbit».

Ekteskapet er Oras første, mens mannen hennes har tidligere vært gift med filmprodusenten, Chelsea Winstanley (47).



Han har to barn fra sitt tidligere ekteskap.