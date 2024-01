Risikerer ubetinget fengsel

Siden 1. desember i fjor har den danske realitystjernen og diamanthandlerdatteren Elvira Pitzner (26) vært fanget i Dubai, etter at hun ble arrestert da ekskjæresten Milad Saadati (36) anmeldte henne for utroskap.

Saken har vekket stor interesse i både Danmark og Norge etter det ble kjent at Pitzner risikerer tre års fengsel i De forente arabiske emirater for anklagene.

Nå fortsetter marerittet for 26-åringen. For selv om hun har kommet seg ut av fengselet, er det bare et spørsmål om tid før hun havner der igjen.

Og det vil høyst sannsynlig være lenger enn de dagene hun så langt har tilbrakt bak lås og slå i ørkenstaten.

Det melder advokat og eier av Friis Advokatfirma i Dubai, Thomas Friis Nielsen:

– Min vurdering er at det vil gi minimum tre måneder. I utgangspunktet er straffen tre år, men det er nok lite sannsynlig, sier Thomas Friis Nielsen til Danske SE og HØR, og legger til:

– Det har vært en del lignende saker, som alle har blitt til tre måneder.

Dette er Elvira Pitzner-saken: 1. desember ble den danske realitystjernen Elvira Pitzner pågrepet og varetektsfengslet i Dubai for utroskap. Ved at Elvira Pitzner er i et islamistisk ekteskap, underlegger hun seg sharialoven, skriver danske BT. I De forente arabiske emirater betyr det altså at man under artikkel 356 kan anklages og dømmes for utroskap. Arrestasjonen skal ha funnet sted kort tid etter hun landet i Dubai, og mannen realitystjernen var på ferie med, Morada Hadda, er også varetektsfengslet. Ifølge den danske avisen Ekstra Bladet, bekrefter Utenriksdepartementet at de har hjulpet med konsulær bistand i saken. – Utenriksdepartementet er kjent med interneringen av en dansk statsborger i Dubai. Utenriksdepartementet yter konsulær bistand. Ettersom dette er en personlig sak, har UD taushetsplikt og kan derfor ikke gi ytterligere opplysninger, skriver departementets pressevakt til den danske avisen. Elvira Pitzner har vært mye omtalt i danske medier siden hun i 2019 ble kjent i realityprogrammet «Pigerne». I programmet «Diamantfamilien» ble danskene kjent med både moren og søstrene, og i 2020 ble hun aktuell med programmet «Bare Elvira». Eksempel på bodytext i en faktaboks ...

– Ender med ubetinget fengselsstraff

Diamantdatteren fikk inndratt passet etter varetektsfengslingen, og kan per dags dato derfor ikke forlate ørkenstaten.

Hun har nå ufrivillig oppholdt seg i Dubai i nesten to måneder.

Advokat Friis Nielsen mener derfor at tiden for en uproblematisk løsning for Pitzner er forbi.

– Tidligere trodde jeg saken var henlagt, men nå som det har gått så lang tid virker det ikke så sannsynlig. Hun har tross alt vært utro i lovens definisjon fordi hun var gift og har fått ny kjæreste. Jeg tror det derfor ender med en liten ubetinget fengselsstraff, vurderer advokaten som kjenner rettssystemet i Emiratene.

UTROSKAPS-ANKLAGER: Elvira Pitzner har siden desember i fjor vært varetektsfengslet i Dubai etter anklager om utroskap. Foto: Per Lange

I tillegg til at 26-åringen kan ende opp med tre måneders fengsel for noe som ikke anses som et lovbrudd i verken Danmark eller Norge, kan hun i utgangspunktet måtte «sone» enda lenger.

Siden myndighetene har beslaglagt passet hennes, kan hun ikke forlate Dubai før dommen er avsagt, og straffen er sonet.

Og det kan ta lang tid forteller Friis Nielsen:

– Noen ganger har det tatt opptil ett år før saken ble behandlet. Jeg tror ikke det i dette tilfellet. Jeg tror det går noen måneder, sier Dubai-advokaten.

Det betyr at den danske influenseren må bli i ørkenstaten, hvor hun må betale for både hotell og måltider selv, mens hun venter på sin videre skjebne.

Heldigvis kommer hun fra en velstående familie og fikk nylig flydd ned sine to hunder til Dubai: