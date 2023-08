Ricky Martin kommenterer skilsmissen for første gang

I juli ble det kjent at artisten Ricky Martin (51) og ektemannen Jwan Yosef (38) skilles.

Det etter nesten seks års ekteskap, skrev nyhetsbyrået AP.

– I en tid har vi vurdert å transformere forholdet vårt, og det er etter nøye vurdering at vi har bestemt oss for å avslutte ekteskapet vårt med kjærlighet, respekt og verdighet for barna våre, skrev paret i et Instagram-innlegg.

Nå bryter Martin tausheten etter skilsmissen.

Han avslører i et intervju med Telemundos at seperasjonen fra Yousef startet før pandemien, melder ET Online.

– Jwan og jeg vil alltid være familie. Vi har to barn som vi skal oppdra sammen, og dette er ikke en nylig avgjørelse. Vi har planlagt denne situasjonen i lang tid, den er pre-pandemi, sier Martin til nettstedet.

Det var i 2016 det ble kjent at Ricky Martin hadde forlovet seg med sin svenske kjæreste Jwan Yosef. Det avslørte han i talkshowet The Ellen DeGeneres Show.

I tillegg til to barn sammen, som de har felles omsorg for, har Martin tvillinger fra før.