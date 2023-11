Returnerer til Hollywood på én betingelse

Gwyneth Paltrow har vært borte fra lerretet de siste årene. Nå avslører hun hvem som må på banen for at hun skal komme tilbake.

Gwyneth Paltrow har gjort stor suksess i Hollywood.

51-åringen har satt sitt spor i filmhistorien gjennom filmer som «Iron Man», «The Royal Tenenbaums», «The Talented Mr. Ripley», og «Shakespeare in Love».

De siste årene har skuespilleren imidlertid lagt arbeidsjernet sitt i Goop, sitt eget livsstils- og velværemerke.

– Filmindustrien fokuserer mer på å tjene penger enn å lage gode filmer. Jeg tror ikke de filmene jeg var med i ville blitt produsert i dag. Ville de skapt «Shakespeare in Love» eller «The Talented Mr. Ripley» i dag?, sa Paltrow til Variety i 2019.

Venner av og på lerretet

Til Entertainment Tonight kan Goop-gründeren imidlertid avsløre at det kun skal én mann til for å friste henne tilbake til det store lerretet.

Om den rette personen hadde spurt, hadde hun altså vurdert å gå tilbake til skuespill.

– Vel, det ville vært veldig vanskelig for meg å gjøre noe skuespill for øyeblikket, på grunn av Goop. Men jeg antar at Robert Downey jr. sannsynligvis alltids kan få meg tilbake.

– Du vet, til en viss grad da, legger Paltrow til med latter.

IRON MAN: Robert Downey jr. og Gwyneth Paltrow har spilt sammen i I"ron Man» og «Avengers»-filmene. Foto: Julien De Rosa / AFP / NTB

At det er Downey jr. som er grunnen og mannen som skal til for en eventuell retur til Hollywood er kanskje ikke så rart.

Skuespillerne har gjennom årene blitt gode venner, både på og av skjermen. Paltrow og Downey jr. spilte sammen i «Iron Man»- og «Avengers»-filmene, i rollene som Pepper Potts og Iron Man.

– Jeg føler at jeg var i stand til å finne en utrolig, livslang, inspirerende partner og venn, sa Paltrow om Downey jr. til People i 2021.

«Freepass»

Downey jr. på sin side har også snakket varmt om Paltrow.

Under et intervju på The Howard Stern Show fra 2016, vitset Downey jr. at Paltrow var hans «freepass».

– Jeg må få henne tilbake i disse filmene, så kan jeg kline med henne på skjermen igjen, sa Downey jr. etterfulgt av latter.