Renate Reinsve i ny film med Hollywood-skuespiller

Etter hovedrollen som Julie i den Oscar-nominerte filmen «Verdens Verste Menneske» har Renate Reinsve (35) blitt et internasjonalt navn.

Nå har hun fått rolle i skrekkfilmen «Weapons», sammen med Pedro Pascal (48), kjent fra HBO-serien «The Last of Us».

Det skriver The Hollywood Reporter.

«Weapons» er det nyeste prosjektet til filmskaper Zach Cregger, kjent for filmen «Barbarian».

Filmen utspiller seg i en liten by hvor flere elever på videregående skoler forsvinner på mystisk vis.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken rolle Reinsve eller Pascal spiller i den kommende filmen.

Tidligere i år ble det også kjent at hun har fått en rolle i den kommende serien «Presumed Innocent», hvor hun skal spille elskerinnen til Jake Gyllenhaal.

Reinsve vant Gullpalmen for beste kvinnelig skuespiller under Cannes-utdelingen i 2021, for rollen som Julie i «Verdens Verste Menneske».

Filmen ble nominert i to kategorier under Oscar-utdelingen i 2022, for beste originalmanus og beste internasjonale film.