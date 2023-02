Rema 1000 fryser lanseringen av Sophie Elise-godteri

Det har stormet rundt Sophie Elise Isachsen (28) de siste dagene, etter at hun i helgen publiserte et bilde på Instagram til sine 581.000 følgere.

På bildet poserer hun sammen med en influenservenninne, og i hånden holder venninnen en liten pose med noe som ser ut som hvitt pulver i.

Bildet ble raskt fjernet, men har siden resultert i heftig debatt, blant annet som følge av Isachsen rolle i NRK.

Kringkastingsrådet har torsdag mottatt over 2400 klager, da Isachsen som kjent er en podcast-profil i statskanalen.

Fryser lansering

Etter planen skulle Isachsen neste uke ha lansert sin nye merkevare, en godterilinje som føres av Rema 1000.

God kveld Norge har fått bekreftet at lanseringen nå er fryst.

Forrige uke reklamerte influenseren for det veganske godteriet. Foto: Instagram story /@sophieelise

Rema 1000 skal etter det God kveld Norge vet ha sendt ut melding internt om at de velger å «fryse lanseringen» og at sukkervarene med navn Candy Girl er «sperret for salg i kasse».

Hege Rognlien i Rema 1000 bekrefter til God kveld Norge at utsettelsen er en konsekvens etter delingen av det kontroversielle Instagram-bildet.

– Situasjonen som er nå er uavklart. Derfor har vi valgt å holde igjen lansering inntil vi vet litt mer.

Hun bekrefter at det fortsatt er usikkert hvorvidt produktene kommer til å bli solgt eller ikke.

– Fordi situasjonen er så uavklart som den er, så er lanseringen midlertidig satt på hold.

– Vi vil gjøre en videre vurdering med leverandøren vår Scandza, forteller hun.

God kveld Norge har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar om neste ukes lansering fra Isachsen og hennes manager, uten hell.

Planlagt i lang tid

I juni i fjor ble det kjent at influenseren og varemerkehuset The Feelgood Company hadde søkt om patent til navnet «Candygirl».

Den siste tiden har Isachsen reklamert for produktet og søkt etter følgere som har villet smaksteste det veganske godteriet.

Neste uke var det planlagt at produktene skulle innta matevarehyllene.

God kveld Norge har vært i kontakt med The Feelgood Company, som henviser oss til Scandza, leverandør av «Candy Girl».

Mediekontakt i Scandza, Sofie-Oraug-Rygh, sier de har hatt god dialog med Rema 1000.

– Denne saken har fått uvanlig stor oppmerksomhet i media, og er uavklart. Vi har respekt for at Rema setter nylanseringen på hold, sier Oraug-Rygh til God kveld Norge.

Vil påvirke selskapet

Instagram-stormen har ført til en ripe i lakken for Isachsens omdømme, mener sosiolog Trond Blindheim.

Trond Blindheim underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd. Foto: Høyskolen Kristiania

– Bedrifter som sponser henne vil være litt mer tilbakeholdne nå. Det å annonsere på hennes profil, tror jeg mange vil kvie seg for. For de kan lett bli ringt opp av journalister og få kritiske spørsmål, sier Blindheim, og utdyper:

– Selv om hun får flere fjortiser som følgere, så er det annonsørene som holder liv i henne.

Kritiserer medias dyrkning

Å snakke om noe vondt eller ta et oppgjør, er et klassisk grep i forbindelse med lansering av et produkt, sier kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen.

Men det tror han ikke vil være tilfellet i «hvit pose-saken», som han omtaler det som.

Hans Petter Nygård Hansen, kommunikasjonsrådgiver og teknologiekspert. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Personlig vil jeg nok tro at dette skaper mange negative konsekvenser for Sophie Elise. Antallet hatefulle meldinger øker nok. Trusler også. I tillegg til at det selvsagt vil være mange selskaper som kanskje ikke vil låne bort sin merkevare til Sophie Elise med det første til influencermarketing. Så det svir nok både på det emosjonelle og på det økonomiske plan, sier han.

Nygård-Hansen viser også til nyhetskriteriene journalister jobber etter: Vesentlighet, Identifikasjon, Sensasjon, Aktualitet og Konflikt. Han mener at K-en for konflikt, betyr også «kjendis», «kjipt» og «kritisk», og at det er viktig for at saken skal leses godt.

– At hun får masse medieoppmerksomhet nå, er ikke så rart. Alt Sophie Elise gjør, som medier og sosiale medier kan kritisere, engasjerer mye mer, enn om hun gjør noe positivt for miljøet eller dyrene, sier han og legger til:

– Det positive er kjedelig. Det skaper ikke like stort engasjement. Ikke like mange klikk og sidevisninger. Ikke like mye hat.