Rekordår for Magnus Carlsen (32)

PENGEDRYSS: Magnus Carlsen leverte rekordår med over 70 millioner kroner i fjor. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Magnus Carlsen (32) håvet inn over 70 millioner kroner i fjor. Et rekordår for sjakk-kongen.

Til tross for at Magnus Carlsen nylig ble matforgiftet under verdenscupturneringen i sjakk i Aserbajdsjan, gjør 32-åringen det bra om dagen.

Han håvet nemlig inn drøye 73,7 millioner kroner gjennom selskapet Magnuschess i fjor. Det viser ferske tall fra fjorårets årsregnskap.

Det er en økning på over 48 millioner kroner fra året før.

Aldri før har selskapet levert så gode resultater.

Magnus eier 85 prosent av aksjene i selskapet, mens pappa Henrik eier de resterende 15.

Gode investeringer

Det er imidlertid ikke salgsinntektene i selskapet som har gjort at resultatene har økt så kraftig. Inntektene har sunket med drøye 12 millioner kroner.

Det er de finansielle investeringene i bedriften som har resultert i et overskudd på nærmere 74 millioner kroner.

Finansinntektene var på nesten 65 millioner kroner. Noe som tilsvarer en økning på 60 millioner kroner fra året før.

Årsregnskapet viser at det er gruveselskapet Rana Gruber som var den største enkeltaksjen Magnuschess har investert i. Videre har Carlsen også investert blant annet det norske e-læringsselskapet Kahoot og den amerikanske elbilprodusenten Tesla.

Finansavisen omtalte saken først.



100 millioner på to år

Samlet sett har Carlsen-familien dermed levert et overskudd på over 100 millioner de siste to årene.



I 2021 valgte duoen å ta ut et utbytte på rundt 20 millioner, men denne gangen har de valgt å sette overskuddet til egenkapital.

Summen på egenkapitalen ligger derfor på svimlende 124 millioner kroner.