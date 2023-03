Rekordår for Funkygine

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fjoråret ble et hektisk, men særdeles innbringende år for Jørgine Massa Vasstrand.

I januar i fjor fikk treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33) sitt fjerde barn. Dette året skulle også bli et av hennes travleste på jobbfronten, med deltakelse i Skal vi danse: Allstars, programlederjobb i «Norges tøffeste», samt deltakelse i Femundløpet med TV-kameraer på slep.

I flere intervjuer har 33-åringen fortalt at hun gikk med mye dårlig samvittighet overfor familien, som naturlig nok fikk sett mindre til mamma i året som gikk.

– Det er mye dårlig samvittighet. Det er ingen tvil om det. Samtidig er en av årsakene til at jeg trives så godt som mamma, at jeg parallelt har greid å oppfylle mine egne drømmer, uttalte hun blant annet til ukebladet Her og Nå på tampen av 2022.

Nå viser det seg at det hektiske året var særdeles innbringende på inntektsfronten.

Nytt rekordår

Av det ferske årsregnskapet i Brønnøysundregisteret, går det fram at selskapet hennes, Nordic Lifestyle AS, gikk ut med rekordresultater for 2022.

Aldri før har inntjeningen vært større i selskapet hennes.

Ifølge regnskapet hadde Massa Vasstrands selskap i fjor inntekter på hele 9,4 millioner kroner og et overskudd før skatt på 6,7 millioner.

I tillegg sitter hun igjen med en egenkapital på 7,8 millioner, mot 4,3 millioner i 2021.

Det ble også tatt ut lønn på rundt to millioner i fjor.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Massa Vasstrand mandag formiddag. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Mange jern i ilden

I begynnelsen av februar stilte hun til start på Femundløpet med sine åtte trekkhunder – fanget på kameraet i den nye TV 2-serien – Jørgine – alene med flokken.

I forkant hadde hun lagt bak seg en ti måneders beinhard treningsperiode med trening- og kvalifiseringsløp.

Serien ble spilt inn omtrent samtidig med hennes deltakelse i Skal vi danse: Allstars, der hun endte opp som nummer to, bak Cengiz Al (25).

I tillegg var hun å se på TV-skjermen, både som programleder for Norges tøffeste på NRK, og i realityserien «Funkyfam» på TV 2 Play.

Årets favoritt for fjerde gang

Funkygine ble under Vixen-utdelingen 2022 kåret til «Årets favoritt».

Hun sto for hele 30 prosent av stemmene, og dette var fjerde året på rad hun vant denne prisen.

– Sprøtt at en som blir kalt ufordragelig blir årets favoritt! Tusen takk for et utrolig lojalt publikum. Takk for at dere liker en jente som står det hun sier, sa Massa Vasstrand fra scenen.