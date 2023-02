Regissøren har mottatt flere drapstrusler

«Winnie the Pooh: Blood and Honey»:

Regissøren bak den nye Ole Brumm-skrekkfilmen, Rhys Frake-Waterfield, har mottatt drapstrusler fra fans av den familievennlige bjørnen.

Historien om Ole Brumm er en klassiker for barn over hele verden. Nå har Jagged Edge Productions vridd den trygge barnefilmen om til en mørk skrekkfilm. I filmen blir nemlig Ole Brumm og Nasse Nøff mordere.

Frake-Waterfield avslører ovenfor nyhetsbyrået AFP at det har vært en rekke negative reaksjoner på prosjektet.

– Helt sykt

– Det er helt sykt, jeg har fått beskjed om å stoppe det. Jeg har fått drapstrusler. Jeg har hatt folk som har sagt at de ringte politiet, forteller regissøren.

Filmen hadde premiere i Mexico 26. januar og britisk utgivelse er satt til 10. mars. Til tross for en haug med sinte fans, er det også mange som gleder seg til å se filmen.

Se filmens trailer her:

Det er lagt opp til et landsomfattende nattarrangement og filmen får en stor kinopremiere for å svare på etterspørselen fra fansen. Filmen hadde et budsjett på mindre enn 100.000 dollar, derfor er dette gode nyheter for fortjenesten til filmen.

Det er regissøren fornøyd med:

– Jeg trodde virkelig på ideen. Andre mennesker gjorde ikke det og nå går det bra.

Mye potensial

Disney eier fortsatt rettighetene til tegneserieversjonene av «Winnie the Pooh», men originalen til A.A. Milne-bøker gikk inn i det offentlige domenet tidlig i 2022.

Når et verk overføres til det offentlige domene kan det lovlig gjenbrukes, deles og fremføres, uten tillatelse eller kostnad.

Det betyr ar skaperne av den nye filmen kan inkludere elementer fra de orginale bøkene og utelate eventueller nye elementer fra Disney.

– Jeg gikk for Ole Brumm fordi det er så bisart og har så mye potensial til å være kreativ, og inkludere noen morsomme skrekkøyeblikk, sa Frake-Waterfield til Fox.

Craig David Dowsett har hovedrollen som Ole Brumm, mens Chris Cordell spiller Nasse Nøff.