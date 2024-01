Redd for å bli sendt hjem av produksjonen

Etappen ble for mye for Hanna-Martine Slåttland Baller.

Influenser Hanna-Martine Slåttland Baller (24) er en av deltakerne i årets sesong av «71 Grader Nord – Team», hvor hun er på lag med skuespiller og programleder, Magan Gallery (28).

I de siste episodene av programmet, får seerne se at Baller er i dårlig form.

– Jeg begynte å spy og måtte hyppig på do natten etter fallskjermhoppet. Jeg kjente også på febersmerter i kroppen og gikk inn og ut av teltet hele natten, sier hun.

Til tross for at hun har vært i dårlig form, har hun gjennomført etappene. Men plutselig sier det stopp.



– Aldri gi meg



TV-profilen sier til God kveld Norge at hun kjente på en skrekkblandet fryd i det de bar ut på etappen.

– Jeg ville gjøre alt i min makt for at Magan og jeg skulle komme oss i mål, og hadde aldri noen tanke om å stå over etappen. Mitt eneste mål for «71» var å aldri gi meg, samme hva.



– Hvordan var det å skulle gjennomføre etappen med sykdom?



– Det var ikke noe særlig, og det eneste man vil er jo å legge seg inn i en varm dyne med en kald klut på pannen, men når adrenalinet pumper og tar overhånd klarte jeg bare å pushe igjennom.



– Det var veldig rart å kjenne på at alt jeg ville var å ta pauser, samtidig som at jeg ville unngå å sette meg ned for å kjenne på kvalmen. Så en gjenganger i etappen er at jeg ville gå på mest mulig – for å kjenne på kvalmen minst mulig.



– Ble tatt graviditetstest



Etter hvert fikk Baller ringt hjem til familien og fikk beskjed om at flere der hjemme lå rett ut med omgangssyke.

– Det var på en måte litt «godt» å vite at jeg ikke var alene, og at det da mest sannsynlig ville gå over i løpet av et par dager. Da kunne jeg også utelukke andre ting, sier hun.



– Det ble også tatt en graviditetstest, som var negativ – og da var jeg hundre prosent sikker på at det var omgangssyke, legger hun til.



Influenseren forteller at hun fikk tildelt medisin som hjalp henne med «å holde alt inne».

– Takk GUD for at Magan ikke ble dårlig. Det var jeg veldig glad for! Jeg fikk i meg svært lite mat og væske, så kroppen gikk jo på tomgang. Det føles virkelig ut som en feberdrøm at jeg fortsatte.



– Ikke forsvarlig



Under torsdagens del av etappen, forverrer influenserens form seg.

– Etter hvert ender det opp med at det kommer ut både det ene og det andre mens jeg sykler. Da bestemte sikkerhetsteamet og produksjonen seg for å ta meg ut.



– De så det ikke som forsvarlig å la meg fortsette i den formen, og det er jeg veldig glad for. Jeg hadde også feber på daværende tidspunkt.



Baller forteller at hun var livredd for å bli tatt ut av produksjonen for godt, men etter to netter fikk hun komme tilbake til konkurransen.

– Jeg ble tatt med til et sted hvor jeg kunne hvile og hvor jeg fikk legesjekk, medisiner, rød cola og saltstenger, i håp om å se en bedring i formen. Hvile var definitivt det som hjalp.



– Besvimte to ganger



Det er ikke første gang Baller har blitt syk under en TV-innspillingen. Da hun deltok i Kokkeskolen på TV 2, måtte influenseren bryte.

– Da besvimte jeg to ganger på kort tid, og produksjonen endte da opp med å trekke meg fra programmet.

Hun legger ikke skjul på at hun var redd for at det samme skulle skje i «71 Grader Nord».

– Jeg var så redd for at produsenten skulle sende meg hjem, og det er nok også mye av grunnen til at jeg bare bet i meg vondtene, og fortsatte uansett.