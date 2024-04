Rebel Wilson i ny bok: – Adele hater meg

NY BOK: Rebel Wilson kommer med flere påstander i sin nye selvbiografi. Foto: Stefano Rellandini / AFP / Joel C Ryan/Invision/AP

I sin nye selvbiografi «Rebel Rising», hevder skuespillerinne Rebel Wilson (44) at sangeren Adele (35) hater henne. Det skriver Us Weekly.

– Noen skuespillerinner ville blitt fornærmet hvis jeg kalte dem «plus-size» i denne boken, så jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Det er derfor, jeg tror, Adele hater meg.

Det skriver Wilson i boken som kommer ut tirsdag 2. april.

Fordi de begge var «tykke»

Ifølge den australske skuespilleren handler det om at de to kvinnene tidligere ofte ble forvekslet med hverandre tidligere. Wilson mener det er fordi de begge var «tykke».

– Jeg antar, for å være rettferdig, jeg har jeg aldri spurt henne, understreker hun videre.



Wilson hevder at «Rolling in the deep»-sangeren alltid har vendt seg bort fra henne, de gangene de har møttes på offentlige arrangementer.

– Som om feitheten min kunne smitte over på henne hvis jeg var i nærheten av henne i mer enn tretti sekunder. At hun ikke likte å bli sammenlignet med «Fat Amy», skriver hun og henviser til «Pitch Perfect»-karakteren hennes.



Adele på sin side har ikke kommentert påstandene.

«FAT AMY»: Rebel Wilson spilte karakteren «Fat Amy» i «Pitch Perfect». Foto: Markus Schreiber

Rast ned i vekt

Wilsons vekt har tidligere vært en faktor i flere av rollene hun har spilt. Tidligere har hun hevdet at det ikke var tillatt å gå ned i vekt under «Pitch Perfect»-kontraktene hennes.

De siste årene har skuespillerinnen gjort alvor av vektnedgangen.

– Det begynte først da jeg ble satt på fertilitets-saker og legen sa: «Vel, du ville hatt en mye bedre sjanse hvis du var sunnere», sa hun under en livesending på Instagram i juli 2021.

FERTILITETSREISE: Skuespilleren ønsket å gå ned i vekt da hun startet på sin fertilitetsreise for å bli gravid. Foto: Vianney Le Caer

– Det var på en måte det som startet det, at hvis jeg gikk ned litt i vekt, ville det gi meg en bedre sjanse til å fryse egg og ha bedre kvalitet på eggene. Det var ikke engang meg selv, det var mer å tenke på en fremtidig mini-meg, egentlig, forklarte hun da.