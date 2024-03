Rebel Wilson: Han er «drittsekken»

Den australskfødte skuespilleren Rebel Wilson slipper ifølge Deadline selvbiografien «Rebel Rising» 2. april. Der skildrer hun sitt møte med Hollywood.

I forrige uke fortalte Wilson i sosiale medier om hvordan hun aktet å navngi «en massiv drittsekk» som hun hadde møtt i filmindustrien, og at et helt kapittel av boken var viet denne personen – som hun ikke navnga.

– Da jeg først kom til Hollywood, var folk litt «jeg har en ingen-drittsekk-politikk», at de ikke ville jobbe med drittsekker, og det hørtes vettugt eller logisk ut. Men så sank det virkelig inn hos meg hva disse eldre folkene i industrien mente. For jeg jobbet med en massiv drittsekk, og nå har jeg helt klart en slik politikk, jeg også, sa hun i Instagram-videoen.

Spilte sammen

Mandag gikk hun ut med navnet på vedkommende. Det dreier seg om Sacha Baron Cohen, som Rebel Wilson spilte kona til i 2016-filmen «Grimsby», en actionkomedie som ble en stor flopp på kinoene.

Årsaken til at han går ut med navnet, er ifølge Rebel Wilson selv at Hollywood-stjernen, kjent fra «Borat»-filmene, angivelig skal ha truet med rettslige skritt for å prøve å stoppe memoarene hennes.



– Jeg vil ikke bli mobbet til taushet av dyre advokater eller PR-krisemanagere, lød det i en uttalelse på Instagram Story-siden til Rebel Wilson, ifølge Deadline.

«DRITTSEKK»: Sacha Baron Cohen under Golden Globe-utdelingen i 2020. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

Nakenscene

Ifølge The Guardian og Variety, som også omtaler saken, har Wilson tidligere snakket ut om hvordan Cohen maste på henne om å spille nakenscenene i «Grimsby», men til slutt ga seg og hyrte inn en kropps-dobbeltgjenger.



Sacha Baron Cohen har foreløpig ikke kommentert Rebel Wilsons uttalelser, ifølge Deadline – som har kontaktet hans PR-person.