Realityprofil innlagt på sykehus med blødninger

I 2021 gikk Victoria Lovise Langfjell (24) seirende ut av realityprogrammet «Paradise Hotel». Like etter hjemkomsten fra Mexico fant hun også kjærligheten med sin gode venn Elias Bårdsen (26), som hun nå har vært sammen med i ett år.

I sommer kunne paret avsløre de venter sitt aller første barn sammen.

– Jeg ble sjokkert, det var helt rart med to streker. En veldig spesiell følelse, sa Langfjell til God kveld Norge i slutten av juli.

Fikk plutselige blødninger

Onsdag kveld skjedde det imidlertid noe skremmende som virkelig ga paret et innblikk i hvor fort ting kan skje.

SAMBOERE: Victoria Lovise Langfjell og kjæresten Elias Bårdsen har vært venner i flere år, men ble ikke sammen før i november i fjor. Nå bor de sammen i Mo i Rana og venter sitt første barn. Foto: Privat

– Jeg fikk plutselige blødninger da jeg reiste meg, og Elias ringte føden med en gang. Vi dro så fort vi kunne, og tenkte selvfølgelig det verste, skriver hun under et bilde av seg selv i sykehussengen på Instagram.

Realityprofilen forteller så at hun ble godt tatt i mot av en rolig og snill jordmor som sjekket hjertet og pulsen til babyen. Alt så fint ut og babyen ble veldig aktiv, til tross for at blødningene ikke ville stoppe.

Langfjell måtte deretter inn på ultralydundersøkelse, som heller ikke ga noen svar på hvorfor blødningene hadde oppstått. Hun måtte derfor tilbringe natten på sykehuset.

– Vi tok flere tester dagen etter, og fant ut at en av årsakene kan være grunnet plasseringen til morkaken, skriver hun videre.

Skryter av sykehuset

Til God kveld Norge forteller Langfjell at formen har blitt bedre til tross for voldsomt stress og stor bekymring rundt babyen.

– Jeg har sovet utrolig lite i natt, og ventet en del på å bli undersøkt, samtidig som jeg har tenkt veldig masse og som sagt vært engstelig. Jeg fikk noen tabletter som skulle stoppe blødningen, og bivirkningene på de er kvalme, så jeg kjenner på det, i tillegg til søvnmangel og hodepine.

Hun forteller at hun nå er 31 uker på vei, og derfor forberedt på at ting kan skje når som helst.

GLEDER SEG: Paret gleder seg til å bli foreldre for aller første gang. Foto: Privat

– Nå fikk jeg en liten vekker, og skal derfor forberede meg litt i hodet på at en eventuell fødsel kan skje når som helst.

24-åringen skryter av sykehuset, og forteller at hun hele tiden følte seg trygg under oppholdet.

– Vi følte oss veldig godt ivaretatt. Vi ble tatt inn med en gang vi ringte, og da hadde de klart et rom til oss når vi ankom fødeavdelingen.

– Føler på en ekstra redsel

Nå har hun fått beskjed om å fortsette å gå på tabletter som hindrer blødning for å se om det kan hjelpe på, før hun skal tilbake på en ny ultralydundersøkelse om noen dager.

Langfjell innrømmer at hun kjenner på redsel knyttet til resten av svangerskapet etter hendelsen.

– Jeg har hele svangerskapet kjent på litt redsel. Jeg kan vel ikke påstå at jeg har hatt en veldig enkel graviditet, men har heldigvis ikke hatt så mange alvorlige symptomer, og alltid funnet en årsak til hvorfor ting har oppstått. Men det er klart jeg føler på en ekstra redsel nå når dette har skjedd. Jeg kommer til å være veldig forsiktig og klar for at jeg kanskje må tilbake akutt når som helst, sier hun til God kveld Norge.

24-åringen legger til at kjæreste har vært hennes viktigste støttespiller gjennom hele svangerskapet, og at redselen minskes betraktelig av den grunn.