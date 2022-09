Realityprofil er Marius Borg Høibys nye flamme

BEKREFTER: Nora Haukland bekrefter at hun dater Marius Borg Høiby. Foto: Marit Grøtte/TV 2, Lise Åserud/NTB

I flere måneder har ryktene florert om at Marius Borg Høiby (25) , kronprinsesse Mette-Marits eldste sønn, skal ha funnet kjærligheten med tidligere Love Island-deltaker Nora Haukland (25).

Nå har Haukland bekreftet romansen overfor VG.

– Ja, det er en spesifikk person som gjør at ting er veldig fint, sier hun til VG i forbindelse med en lansering for en undertøyskolleksjon.

Videre spør VGs reporter om hun vil si noe mer om hvem hun snakker om.

– Ja, jeg dater jo Marius. Det er veldig hyggelig, svarer hun.

Har møtt familien

– Vi har, hva skal jeg si, datet en stund og så har vi blitt sammen i sommer. Det er veldig hyggelig, sier Haukland til Dagbladet.

Videre forteller hun at de har det bra sammen.

– Vi har det så morsomt, han har blitt min beste venn. Jeg har det så gøy med han. Jeg kan bare smile. Han er en ekte gentleman.

Til Dagbladet bekrefter realityprofilen at hun har møtt Borg Høibys familie.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Haukland og Høiby uten hell.

– Lever livet i en romantisk komedie

Ryktene har oppstått etter at Haukland har lagt ut flere innlegg i sosiale medier hvor man kan dra kjensel på Høiby.

Spekulasjonene har heller ikke blitt mindre av at Høiby har tilbrakt store deler av sommerferien med influenser-venner av Haukland.

SPEKULASJONER: Blant annet denne storyen, hvor Haukland svarer i en spørsmålsrunde at hun ikke dater - over et bilde av det som ser ut til å være Høibys tatoveringer, har fått følgerne til å spekulere. Foto: Skjermbilde fra Nora Hauklands Instagram

Vel dokumentert på Instagram ser man at gjengen har vært på alt fra Palmesus-festival i Kristiansand, til naturrike opplevelser i Vågå.

I august dokumenterte Haukland også at de ferierte i Italia sammen.

Til et av bildene fra Roma skrev Nora at det kjentes som at hun «lever livet i en romantisk komedie», og på flere av bildene kunne man skimte tatoveringene til Borg Høiby.

ITALIA: Høiby avbildet med en rekke andre norske influensere. Foto: Instagram story/@norahaukland

Vant realityprogram

Haukland ble for mange kjent da hun deltok i realityprogrammet «Love Island» i 2020. 25-åringen stakk til slutt av med seieren sammen med ekskjæresten Johannes Klemp (29).

Tidligere i år ble det slutt mellom Marius Borg Høiby (25) og ekskjæresten Juliane Snekkestad (27), etter fire år sammen.

I 2020 ble det kjent at Høiby hadde begynt å jobbe som MC-mekaniker hos MREXX Motor i Lierskogen. Ett år etter hadde han sluttet i jobben, og ifølge VG har han nå opprettet et eget motorsykkel-foretak.