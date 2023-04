Realityprofil deler gladnyhet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere «Ex on the beach»-deltaker har blitt tobarnsmor.

Realityprofilen Maria Amundsen (24) deler på Instagram at hun og kjæresten Lasse Lahlhaug har blitt tobarnsforeldre.

– Endelig er du her, mamma sin lille prinsesse, skriver hun under et bilde av seg selv og hennes nyfødte datter.

Til God kveld Norge kan Amundsen fortelle at alt står fint til med både mor, barn og far.

– Hun er helt perfekt, akkurat som storebror, sier 24-åringen.

NYFØDT: Maria Amundsen delte bilde av seg selv og sin nyfødte datter på Instagram. Foto: Instagram / @mariamunds1

Da God kveld Norge snakket med Amundsen om graviditeten i oktober, fortalte hun at de ble veldig glade, men også litt stresset da de fant ut at de ventet barn nummer to.

– Det blir ikke store aldersforskjellen mellom Elliot og lille, men vi gleder oss og tror de vil ha mye glede av hverandre, sa hun den gang.

Fra før av har Amundsen sønnen Elliot som kom til verden i desember 2021.

24-åringen deltok i «Ex on the beach» i 2020, og har senere delt bilder av livet sitt aktivt med sine 23 500 følgere på Instagram.