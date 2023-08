Realityprofil ble bekreftet død i dag – er ikke død likevel

Den tidligere realityprofilen avkrefter på Instagram at han er død.

Tirsdag formiddag kom nyheten om at den tidligere «The Bachelorette»-stjernen Josh Seiter (36) hadde gått bort.

36-åringen har tidligere vært åpen i sine sosiale medier om at han har har slitt med sin mentale helse.

Ifølge nettstedet People, skal familien hans gått ut tirsdag og bekreftet Seiters dødsfall.

I kunngjøringen som ble lagt ut på hans egen Instagram-profil, skrev familien:

«Det er med et ekstremt tungt hjerte vi deler den tragiske nyheten om Joshuas uventede bortgang,» og fortsatte:



«Alle som kjente ham kan bekrefte at Joshua var et stort lys i en ellers mørk verden. Hans uredde stemme og ukuelige ånd hjalp flere tusen mennesker i deres mørkeste øyeblikk til å føle seg litt mindre alene».



Tirsdag kveld viser det seg imidlertid at realitystjernen ikke er død likevel.

Han publiserte nemlig en video av seg selv hvor han forklarer at det hele er en bløff.

– Hei folkens. Som dere ser er jeg er i live og i god behold. Instagramkontoen min ble hacket, og jeg har forsøkt de siste 24 timene å komme tilbake inn på den, sier han innledningsvis.

- Noen prøvde seg på en ondskapsfull spøk ved å gjøre narr av min historie med depresjoner og selvmordsforsøk. Jeg er lei meg for all smerten den posten førte til. Teamet mitt og jeg gjøre alt vi kan for å finne ut av hvem som står bak dette, legger han til.