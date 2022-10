Realityprofil bekrefter ny kjæreste

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sandra Sophia Fjeldberg bekrefter at hun ikke lenger er singel.

I forrige uke delte tidligere «Ex on the beach»-deltaker, Sandra Sophia Fjeldberg, et bilde med sin nye kjæreste, Sander.

POSTET BILDE SAMMEN: I begynnelsen av oktober postet Fjeldberg det første bildet sammen med kjæresten. Foto: Skjermdump @sophiafjeldberg

Fjeldberg forteller God kveld Norge at de to møttes i Marbella, hvor hun for tiden er bosatt.

Tidligere var Fjeldberg sammen med Cristian Brennhovd. De ble først kjent da de deltok i «Ex on the beach». Fjeldberg var en del av startcasten, mens Brennhovd senere kom inn som hennes eks.

Brennhovd er nå sammen med Caroline Nitter, som han møtte under afterski-sesongen av programmet.