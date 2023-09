Reality-profiler gjør comeback i datingprogram

RETURNERER TIL SKJERMEN: Det er tre tidligere reality-deltakere som returnerer til skjermen for å finne kjærligheten Foto: Discovery

Tre tidligere reality-profiler er blant kvinnene som skal kjempe om årets to ungkarer.

Til høsten er realityprogrammet «Ungkaren» tilbake på TVNorge. Her skal et tjuetalls friere kjempe om ikke bare én, men to ungkarer.

Blant kvinnene som skal bli bedre kjent med Alexander Lund (30) og Amadou Secka (27), er det tre av frierne seerne kanskje vil huske fra andre TV-programmer.

Her finner vi nemlig en tidligere «Paradise Hotel»-vinner, en «Ex on the beach»-deltaker og en «Love Island»-profil.

Ellinor Selsø Håkonsen (30)

GLEDER SEG: Ellinor Selsø Håkonsen gleder seg til å returnere til TV-skjermen. Foto: Discovery

Det er ikke første gang Ellinor Selsø Håkonsen forsøker å finne kjærligheten på TV. Hun deltok nemlig i den første sesongen av den norske versjonen av «Love Island», hvor Tone Damli var programleder.

Nå skal Håkonsen gi kjærligheten et nytt forsøk i «Ungkaren».

Til God kveld Norge forteller Haugesund-kvinnen at hun har sett på Ungkaren USA i alle år og at det har vært en stor TV-favoritt hos henne.

– Da jeg ble kontaktet angående deltakelse var jeg veldig usikker, for da var ikke ungkarene valgt enda. Men etter å ha sett guttene følte jeg meg mye sikrere! Jeg sa faktisk ja på en torsdag og reiste påfølgende søndag, så det gikk veldig fort!

Da hun deltok på Love Island, kom Håkonsen ut med kjæreste, men forholdet tok slutt etter programmet.

– Jeg gleder meg veldig til å returnere til TV-skjermen! «Love island» er en av de fineste opplevelsene jeg har, og nå kan jeg faktisk si det samme om «Ungkaren», sier hun og legger til:

– Jeg elsker å møte nye mennesker og utfordre meg selv, så datingprogram har passet meg midt i blinken!

Eileen Eriksen (31)

PARADISE-VINNER: Eileen Eriksen stakk av med seieren i Paradise Hotel for syv år siden. Foto: Discovery

Eileen Eriksen fra Sarpsborg ble for mange først kjent i Paradise Hotel i 2016, hvor hun stakk av med seieren. Siden den gang har Eriksen jobbet som gründer og markedskoordinator.



Helene Hima (27)

EX ON THE BEACH: Helene Hima er nok for de fleste best kjent fra «Ex on the beach». Foto: DIscovery

Helene Hima ble vi kjent med på «Ex On The Beach», men har i ettertid deltatt på flere TV-programmer som «Første date» og «71 grader nord».

TV-personligheten jobber til vanlig som barnehagearbeider.

– Jeg er fortsatt meg selv, samtidig som jeg ikke klarte å være meg selv. Jeg har ganske mye på hjertet, men kan ikke si så mye enda, men gleder meg til jeg kan, sier Hima i en melding til God kveld Norge.

Maninga Tulipa Korsika Askmo (22)



FRA SVERIGE: Maninga Tulipa Korsika Askmo er svensk. Foto: DIscovery

Maninga Tulipa Korsika Askmo er fra Sverige og jobber som butikkmedarbeider.

Frida Skrunes Sandberg (21)

STUDENT: Frida Skrunes Sandberg er en av studentene som skal forsøke å kapre en ungkar. Foto: Discovery

Frida Skrunes Sandberg er fra Haugesund, men bor i Oslo, hvor hun studerer.



Tiril Sollund (23)

STUDENT I TRONDHEIM: Tiril Sollund studerer i Trondheim. Foto: Discovery

Tiril Sollund er fra Mo i Rana. Hun bor i Trondheim, hvor hun studerer.



Sara Berge Holmberg (28)

GRÜNDER: Sara Berge Holmberg er gründer. Foto: Discovery

Sara Berge Holmberg bor i Bergen, men er fra Kongsberg. Hun jobber til vanlig som gründer og innholdsprodusent.



Christine Håland (24)

JOBBER I BARNEHAGE: Christine Håland jobber i barnehage. Foto: Discovery

Christine Håland er fra Bryne og jobber som pedagogisk leder i barnehage.



Liv-Karin Chihiluka (24)

BUTIKKSJEF: Liv Karin er butikksjef i Oslo. Foto: Discovery

Liv-Karin Chihiluka er fra Halden, men bor i Oslo, hvor hun jobber som butikksjef.

Viktoria Auguste Sørlie Berg (31)

AMBULANSEARBEIDER: Viktoria Auguste Sørlie Berg jobber som ambulansearbeider. Foto: Discovery

Viktoria Auguste Sørlie Berg jobber til vanlig som ambulansearbeider og er fra Lørenskog.



Synne Berg (24)

STUDERER: Synne Berg er student. Foto: Discovery

Synne Berg er fra Vestby. For tiden studerer hun internasjonale studier.



Natasha Emilie Stølen (27)

FLYVERTINNE: Natasha Emilie Stølen jobber som flyvertinne. Foto: Discovery

Natasha Emilie Stølen er fra Tønsberg og jobber som flyvertinne.



Maiken Tønsberg (27)

SYKEPLEIER: Maiken fra Oslo er sykepleier. Foto: Discovery

Maiken Tønsberg er fra Oslo og jobber som sykepleier.

Maria Johnsen Tilseth



PROSJEKTLEDER: Maria Johnsen Tilseth er prosjektleder i en kommunikasjonsbyrå. Foto: Discovery

Maria Johnsen Tilseth er fra Trondheim og jobber som prosjektleder i et kommunikasjonsbyrå.



Marie Andersen (21)

STUDENT: Marie Andersen er blant studentene i årets program. Foto: Discovery

Marie Andersen er fra Bergen og er for tiden student.



Marte Urke Antonsen (27)

FESTIVALARRANGØR: Marte Urke Antonsen jobber blant annet med å arrangere festivaler. Foto: Discovery

Marte Urke Antonsen er fra Ulsteinvik, men er bosatt i Oslo. Her jobber hun som eventkoordinator og festivalarrangør.



Thea Storhaug (24)

VIPPER OG NEGLER: Thea Storhaug jobber til vanlig med å legge vipper og negldesign. Foto: Discovery

Thea Storhaug er fra Finnmark/Trøndelag og jobber som vippe- og negledesigner.



Amanda Opaker (25)

BARSJEF: Amanda Opaker jobber som barsjef. Foto: DIscovery

Amanda Opaker er fra Hamar og jobber som barsjef.



Vilde Krosshavn (30)

LÆRER: Vilde Krosshavn er lærer. Foto: Discovery

Vilde Krosshavn er fra Ski, men er bosatt i Oslo, hvor hun jobber som lærer.



Ungkaren har premiere 19. september.