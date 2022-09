Reality-comeback for Frank Løke: – Skal vise en ny side

Løke, som nettopp besteg K2, skal ut på tur i «71 grader nord - team» sammen med tidligere «Ex on the beach» og «Kompani Lauritzen»-deltager Rikke Isaksen.

– Jeg har hørt utrolig mye bra om Rikke. Hun er en fighter, og jeg elsker fightere. Så jeg tror, og vet, at dette kommer til å gå veldig bra. Men de har nok satt oss sammen fordi de håper på en konflikt, sier Løke, som forteller at han har bestemt seg for å vise en ny side av seg selv.

– Jeg har hatt litt rødt kort på TV i fire år. Så nå skal jeg vise meg fra min beste side. Den siden kolleger, familie og venner kjenner meg fra. Jeg skal støtte Rikke 100 prosent uansett hva vi gjør, og jeg setter laget foran, nå blir det ikke noe enmannsshow.

Ble kastet ut

Det røde kortet Løke snakker om fikk han etter «Skal vi danse-skandalen» i 2008. Løke fremførte en cha-cha-cha kun iført et rødt, glitrende boratkostyme. Dette var visstnok ikke noe produksjonen eller dansepartner visste om på forhånd.

Etter noen uheldige kommentarer på Instagram i tillegg endte TV 2 med å kaste han ut av programmet. Han ble også fjernet fra et kommende datingprogram på kanalen, og i etterkant ble det stille fra Løke. Det kunne virke som at TV-bransjen hadde vendt han ryggen.

– Dette er jo en invitasjon inn igjen. Jeg er ikke avhengig av å være på TV, for jeg jobber 100 prosent. Men hvis jeg ønsker å fortsette på skjermen så er dette en mulighet til å vise seg fra en annen side, det har jeg tenkt litt på. Det er egentlig den ekte Frank som dere skal få se på TV nå, forteller Løke, og sier at venner og familie stadig må ta han i forsvar:

– Alle føler at de må forsvare meg siden folk har feil inntrykk av hvem jeg er, så det føler jeg at jeg har sjansen til å vise nå.

– Ganske fornøyd

I «71 garder nord - teams» skal deltagerne gå i par på vei mot målet, og Isaksen er glad for at hun skal gå med «nye Løke».

– Jeg er veldig glad i denne nye visjonen til Frank. Hadde det vært den tidligere Frank så tror jeg kanskje ikke jeg hadde sagt ja til å være partneren hans for å være helt ærlig, sier Isachsen, og legger til:

– Men jeg liker folk som byr på seg selv og som har litt karakter, så nei, jeg er ganske fornøyd, smiler hun.

På spørsmål om Discovery måtte forsikre seg om at han ikke kommer med noen stunts, sier Løke at de har snakket om det.

– Det jeg ikke likte så godt er at innad i produksjonsteamet så tror de at jeg har vanskelig for å samarbeide. Det føler jeg er feil, de som kjenner meg vet at jeg er enkel å samarbeide med. Du må bare gi meg retningslinjer og regler, så følger jeg dem.

– Du kan ikke dømme meg for en ting jeg gjorde på TV for fire år siden, som egentlig bare var dårlig humor, sier Løke.

God kveld Norge har spurt Discovery hvorfor de har valgt å børste støv av Løke.



– Frank Løke er høyt og lavt og utrolig flink til å by på oppsiktsvekkende, morsomme og også varme sider av seg selv. Det er rett og slett gøy å oppleve ham på skjermen. Derfor er han med i årets sesong, svarer Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør i Warner Bros. Discovery.



Varmet opp på solseng

Isaksen fikk mye skryt på «Kompani Lauritzen» for pågangsmot og innsatsvilje, men rent fysisk hadde hun mye å gå på. Dag Otto sa på et tidspunkt at han knapt hadde sett noen dårligere trent.

Isachsen kan fortelle at det har hun ikke gjort så mye med.

– Jeg burde kanskje ha gått noen turer og sånt, men jeg har egentlig bare vært i Syden. Sola meg og drukket drinker. Jeg har øvd på å ligge på solseng, så hardt underlag skal gå bra, slår Isaksen fast.

TEAM: Isaksen og Løke er klare for å ta bøtta hjem. Foto: Haakon Lundkvist

Men Løke har løsningen.

– Jeg kan bære to sekker i 10-14 timer, det har ingenting å si. Jeg vet at Rikke kan være sterk på mange andre måter. Jeg kan være sherpaen til Rikke, smiler han.

Og selv om han snakker om en ny versjon av seg selv, klarer han ikke helt å skjule den selvsikre Løke som vi kjenner.

– Er det en du vil ha med i krigen så er det meg. Jeg skal ofre meg for Rikke, vi skal bare hente den bøtta, cashe inn premien, så kan vi kose oss i Syden, ler han.