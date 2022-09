Reality Awards 2022: – Jeg er her som moralsk støtte

Fredag kveld er det duket for Norges aller første prisutdeling for reality-Norge.

Da arrangerer nemlig Se og Hør Reality Awards 2022 på H3 Arena på Fornebu.

Her dukket store deler av kjendis-Norge opp på den røde løperen i forkant av selve utdelingen, blant annet Martine Lunde (26) og Aleksander Sæterstøl (27) som er nominert i kategorien Årets duo.

De forteller at deres favorittprogram selvsagt er Paradise Hotel.

– Men det var før de endra det. Nå er det helt katastrofalt, sier Lunde.

Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl er nominert til Årets duo. Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Hun innrømmer at hun kun klarte å se en og en halv episode av årets sesong, før hun skrudde av skjermen. Nå er håpet at Ex on the Beach kan leve opp til forventningene, når de sparker i gang årets sesong.

– Jeg håper vi får se strap-on og buttplugs og alt mulig, der folk kjører på. Folk vil jo ha syke ting, legger Sæterstøl til.

Også Aleksander Hetland var til stede fredag kveld, til tross for morgendagens Skal vi danse-sending. Han forteller til God kveld Norge at han er på Reality Awards for å støtte dansepartner Helene Spilling.

– Jeg håper hun vinner. Jeg er her som moralsk støtte, sier Hetland som gikk den røde løperen sammen med Spilling. På spørsmål om det har oppstått søt romanse mellom danseduoen, svarer de dette:

– Vi er bare en danseduo. Kun dans, svarer de gjentatte ganger.

Se bilder og kveldens nominerte under:

Årets duo:

Vita og Wanda

Funkytvillingene

Petter og Vendela

Sara og Ibrahim (Sommerhytta)

Simon og Helene (Skal vi danse)

Martine og Alex (Bloggerne)

Snefrid og Erik (Ja vi elsker camping)

Anne Ma og Dundar

David og Hedvig

Pamela The Pam

Skrellex

Cristian Brennhovd og Caroline Nitter klare for fest. Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Årets konkurransedrevne reality

Kompani Lauritzen

Mesternes mester

Farmen kjendis

Camp kulinaris

71 grader nord kjendis

Sommerhytta

Norges sprekeste

Robinson

Paradise

Ikke lov å le på hytta

Linnea Lotvedt og Tonje Frigstad er på kveldens utdeling. Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Årets karakterdrevne reality

Familien Adampour

Alle elsker David

Team Ingebrigtsen

Bloggerne

Funkyfam

Hodet i klemme

Ex on the beach

Grenseløst forelsket

16 ukers helvete

Bordtennniskameratene

Petter Pilgaard, Vendela Kirsebom og Jan Thomas. Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Årets underholdningsprogram

Maskorama

Skal vi danse

Linni søker drømmeprinsen

Jakten på kjærligheten

The Voice

Stjernekamp

Første date

Norges nye megahit

Drag me out

Luksusfellen

Årets comeback

Bjørn Einar Romøren

Christoffer Mørch-Husby

Christer Falck

Elisa Røtterud

Karen-Marie Ellefsen

David Eriksen

Martin Johnsrud Sundby

Arve Juritzen

Alexandra Joner er pyntet og klar. Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Juryens fagpris

Ærespris

Årets programleder

Mads Hansen

Andreas «Tix» Haukeland

Jan Thomas

Tuva Fellman

Aksel Lund Svindal

Silje Torp

Dag Otto Lauritzen

Desta Marie Beeder

Janne Formoe

ROMANSE: Linni Meister er nominert til årets romanse sammen med kjæresten Morten Rognstad. Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Årets deltaker

Sophie Elise

Bjørn Einar Romøren

Emilie Enger Mehl

Henrik Fladseth

Birk Ruud

Gjengen i Alle elsker David. Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Årets nykommer

Saba Hatzimarkos

Robert Scott alias Norwayrob

Hedvig Sophie Glestad

Oskar Westerlin

Ole Soo

Årets «å faen»

Nadya faller av sykkelen (Mesternes mester)

Safari får fallskjermproblemer (71 grader nord – team)

Rikke hallusinerer (Kompani Lauritzen)

Silya får pusteproblemer (71 grader nord – Norges tøffeste kjendis)

Oliver krasjer (Team Solberg)

Årets romanse

Tonje og Simon

Isak og Sophie

AnneMa og Dundar

Bettina og Johannes

Vendela og Petter

Linni og Morten

Årets pute-TV