Reagerer på statsbudsjettet: – Tristeste jeg har lest på lenge

For ett år siden ble Senterpartiet kåret til Norges minst dyrevennlige parti av NOAH. Nå har det samme partiet stått i bresjen for å kutte all støtte til dyrevernorganisasjonen i statsbudsjettet for 2023.

I det forrige statsbudsjettet ble det innvilget 730.000 kroner til den samme organisasjonen som i år får null.

Dette får kjendisene til å rase.

– En skam, rett og slett

Tidligere glamourmodell Aylar Lie reagerer kraftig på kuttet, og sier at dette beviser poenget til NOAH under valget i fjor - at SP er det minst dyrevennlige partiet.

RASER: Aylar Lie raser mot Senterpartiet på Instagram story. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jonas Gahr Støre, du kan umulig la dette skje? Argumentene for å fjerne støtten er tull, skriver Lie på Instagram story.

I en melding til God kveld Norge uttrykker Lie sterk misnøye over det politiske vedtaket.

– Det virker noen ganger som at enkelte politikere glemmer at de er folkevalgte. Nordmenn flest er glad i dyr og opptatt av at dyrene skal ha det bra. Da blir det fullstendig feil å kutte all statsstøtte til dyrenes største stemme, altså NOAH, mener hun.

Også influenser Sophie Elise Isachsen (27), som lenge har vært en aktiv forkjemper for dyrs rettigheter, reagerer kraftig. Hun forteller til God kveld Norge at hun ble skikkelig lei seg over denne nyheten.

– Det er en skam, rett og slett, sier Isachsen til God kveld Norge.

AKTIV: Sophie Elise Isachsen har vært aktiv i kampen for bedre dyrevelferd i Norge. Her avbildet med en hund under sin deltakelse i programmet Farmen. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

27-åringen uttrykker skuffelse overfor den nåværende regjeringen og forteller at hun hadde forventet mer av de når det kommer til dyrevelferd og miljø.

Nå håper hun flere melder seg inn i dyrevernorganisasjonen.

– Det er en trist dag, men jeg håper mange dyrevenner blir motiverte til å stemme på partier som gjør en faktisk endring, og ikke minst melder seg inn i NOAH hvis man kan.

– Enten du er imot pels, ulvejakt, ønsker at grisene skal ha det bedre eller bryr deg om katter i veikanten - NOAH er en viktig del av å gjøre det bedre, og at vi går bakover i tid på dyrevelferd gjør meg så provosert. Men da kan man ikke gjøre annet enn å se fremover, sier Isachsen.

En stemme for dyrene

Selv innrømmer Isachsen at hun personlig kan bli bedre på å engasjere til dyrevelferd, mens hun fortsetter å rose NOAH for arbeidet de gjør.

– NOAH har gjort fantastiske ting for dyrevelferden - alt fra pelsindustri, dyr som blir forlatt og til dyr i industrien. Et Norge uten dem hadde sett ganske annerledes ut for alle oss som er glad i dyr.

Influenseren avslutter med en huskeregel hun bruker når hun stemmer i forbindelse med valg:

– En fin regel når man stemmer ved valg er å tenke: «stemmer jeg for mitt eget ego, eller for medmennesker, dyr og planeten?».

– Helt forbanna latterlig

Influenser Anniken Jørgensen (26) har i likhet med Isachsen tidligere brukt både blogg og sosiale medier til å uttale seg om dyrevelferd. Også hun har delt flere innlegg på Instagram det siste døgnet for å uttrykke sin støtte til NOAH, samt frustrasjon over den nåværende regjeringen.

– Det er det tristeste jeg har lest på lenge. Vi ser år etter år at dyrevern er noe vi trenger mer av, og det dukker støtt og stadig opp saker hvor noen må tale for dyrene våre også. Hadde vi ikke akkurat en sak med menn i Stavanger som sparket og kvalte svaner?

LATTERLIG: Anniken Jørgensen mener det er latterlig at regjeringen kutter all støtte til NOAH. Her fotografert med en alpakka under sin deltakelse i programmet Farmen. Foto: Alex Iversen

Saken Jørgensen refererer til fant sted ved Breiavatnet i Stavanger onsdag 3. august. Her skal fire personer være mistenkt for å ha deltatt i grov mishandling av svaner.

26-åringen minnes også hendelsen på Storholmen utenfor Langevåg på Sunnmøre tidligere i sommer, hvor en geit ble lokket ut på bryggekanten og deretter kastet på sjøen og etterlatt.

– Vi finner katter som er mishandlet eller griser som går rundt med kjøttsår på kroppen. Norge, som har så mange midler, og ikke minst penger, velger å kutte pengestrømmen til våre absolutt svakeste - de som ikke kan ringe om hjelp.

– Helt forbanna latterlig. Jeg blir oppriktig flau over Sandra (Borch, journ.anm) som sier dette handler om at de ikke er en medlemsorganisasjon, noe de faktisk er. Å gå fra over 700.000 kroner til null på ett år. Det er så urimelig at jeg ikke har ord, sier Jørgensen til God kveld Norge.

Hun innrømmer også at hun kommer på at hun faktisk ikke er medlem av NOAH selv.

MELDTE SEG INN: Anniken Jørgensen meldte seg inn i NOAH etter å ha lest gårsdagens nyheter. Nå oppfordrer hun folk til å gjøre det samme. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Men det ble jeg nå, avslutter influenseren.

Mener de misbruker statsstøtteordningen

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, forteller til God kveld Norge at de setter pris på all støtten de har fått i sosiale medier.

– Det er kjempeviktig at folk som er opptatt av dyrs rettigheter viser støtte til NOAH, og vi er utrolig glad for alle våre støttespillere. Det er viktig fordi dette (fjerningen av statsstøtten, journ.anm) er et politisk grep for å kneble arbeidet for dyrs rettigheter i Norge, mener hun.

Martinsen forteller at statsstøtteordningen skal være en ordning som legger til rette for bred samfunnsdebatt. Hun mener Senterpartiet og Arbeiderpartiet misbruker ordningen.

– Det gir ingen mening. Staten gir ikke mye til dyrevernorganisasjoner, og nå kutter de ut den største dyrevernorganisasjonen. Dette er en nedprioritering av dyrevern, sier Martinsen til God kveld Norge.

– Dette er saker Senterpartiet vil hindre fremgang på.

FAGLIG LEDER: Siri Martinsen er faglig leder i NOAH. Foto: Jonathan Nackstrand / NTB

I forkant av fjorårets stortingsvalg ble Senterpartiet kåret av NOAH til det partiet med dårligst dyrevernspolitikk.

Martinsen er ikke i tvil om at kåringen har en sammenheng med kuttet i støtten.

– Vi tenker at det henger veldig sammen. Vi tror ikke Senterpartiet har kuttet statsstøtten fordi de er sure for kåringen, men fordi de faktisk har den dårligste dyrevernpolitikken. Dette betyr at de motarbeider alle de sakene vi jobber for.

– Det henger sammen med at de ikke ønsker at vi skal være så effektive i arbeidet for dyr, faktisk vil Senterpartiet det motsatte, mener Martinsen.

Martinsen forteller videre at NOAH reagerer spesielt på Sandra Borchs uttalelse til VG om at NOAH ikke er en medlemsorganisasjon.

– Dette er helt feil. NOAH har 17.000 medlemmer, forteller hun til God kveld Norge.

– Faktum er at NOAH ikke skiller seg fra de andre organisasjonene som faktisk får (støtte, journ. anm) fra årets budsjett. Det er rett og slett villedende opplysninger. NOAH har faktisk svært mange medlemmer som var opprørte over dette.

God kveld Norge har vært i kontakt med pressekontakt i Landbruks- og matdepartementet, Marthe Bay Haugen. Hun er informert om innholdet i denne artikkelen, men hadde ikke anledning til å gi tilsvar da God kveld Norge kontaktet henne.