Reagerer på prins Harrys nye avsløringer: – Kaster ham under bussen

KJØLIG: Det blir stadig en kjøligere front mellom de to brødrene, prins William og prins Harry. Foto: Martin Meissner / NTB

I sin nye selbiografi «Spare», forteller Storbritannias prins Harry om en konfrontasjon med broren, prins William i 2019.

Her hevder han at broren skal ha gått til fysisk angrep, som skal ha ført til at han fikk synlige skader på ryggen.

I tillegg til at han skal ha kalt Harrys kone, hertuginne Meghan, for vanskelig, uhøflig og ufølsom. Det skriver The Guardian.

Det kan muligens kan forklares ved at Meghan ikke følte seg opplyst nok, noe som har kommet frem den siste tiden, blant annet i Netflix-dokumentaren «Harry and Meghan».

Hendelsen som beskrives i boken, har fått flere til å reagere.

– Vanskelig å skulle vite

TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, mener det ikke er utenkelig at dette angrepet har skjedd, men at det er en komplisert situasjon.

– Det kan jo fort ha skjedd i en situasjon med mye frustrasjon som det sikkert har vært i oppløpet til at prins Harry og hertuginne Meghan trakk seg ut av det britiske kongehuset.

– Men når de kommer med slike anklager mot en som ikke kan uttale seg, så er det vanskelig for oss rundt å skulle vite hva vi skal tro på.

EKSPERT: Kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud Hansen, kommenterer den kommende dokumentaren (Harry og Meghan) på Netflix om det britiske kongehuset. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Kaster William under bussen

I januar 2020 trakk prins Harry og hertuginne Meghan seg fra sine plikter i det britiske kongehuset. En av grunnene til dette var blant annet et enormt press fra britiske medier.

– Kritikken rettet mot prinseparet er jo nettopp det at de trakk seg ut for å unngå pressen, nå selger de seg til mediene for å kunne leve sånn som de har gjort tidligere. Så kaster de jo rett og slett prins Harrys bror under bussen, sier Schulsrud-Hansen.

Styrker kongehuset

Kongehuseksperten mener historien som kommer frem i Harrys selvbiografi vil styrke kongehuset, fremfor å svekke institusjonen og britenes forhold til den.

– Jeg tror nok at mye av det som skjer rundt situasjonen med prins Harry, gjerne bare styrker kongehuset. Fordi han rett og slett her sviker den institusjonen han skulle ha jobbet for, forklarer han.

Videre sier Schulsrud-Hansen at prins Harry tidligere ble sett på som en gullgutt av britene, som ble unnskyldt de gangene han tråkket feil. Det ser ut til å ha endret seg.

– Britene vil nok heller støtte prins William oppi det hele enn prins Harry. Det kan ha endret seg litt nå i det siste, med denne dokumentaren som kom i desember, Oprah-intervjuet i 2021 og nå denne boken.

TRØBLETE: Hertuginne Meghan og prins Harry har skapt en rekke overskrifter etter at de brøt med det britiske kongehuset. Foto: Peter Dejong

Mener Harry sviktet

I boken hevder Harry at William kalte hans kone, Meghan, for vanskelig, uhøflig og ufølsom.

– Er det en mann som hadde ansvar for at hennes inntog i denne institusjonen skulle være enklest mulig, så var det prins Harry.

Schulsrud-Hansen mener derimot at det faktisk var prins Harry selv som hadde ansvaret for å hjelpe henne.

– Når det kommer frem i dokumentaren at Meghan ikke hadde fått beskjed om hvordan hun skulle neie for dronningen engang, så vil jeg heller påstå at det er prins Harry som kommer til kort i opplæringen enn det er Meghan som kommer til kort i tiltakelsen av lærdom, forklarer Schulsrud-Hansen.

UTKÅREDE: Brødrene med sine to utkårede, prinsesse Kate Middleton og hertuginne Meghan Markle. Foto: Kirsty O'Connor / NTB

Svekker familieforholdet

Storbritannia-ekspert, Erik Mustad, tror at prins Harrys forhold til familien er svekket i stor grad.

– Det ser dessverre slik ut. At Harry har det vondt og vanskelig og synes dette har vært en vrien prosess med masse følelser, absolutt. Dette er Harrys versjon av disse episodene og da blir det vanskelig for monarkiet å ta til motmæle her.

Tidligere har prins Harry uttalt at han ønsker en far og en bror, men uten å være del av en institusjon.

– Det britiske monarkiet er en institusjon som består av faren og broren, så det blir vanskelig når han tenker at han bare vil ha en bror og en far, fordi det er kongen og tronarvingen det er snakk om.