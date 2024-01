Reagerer på NRK-program: – Har et ansvar

TV-profil og matinfluenser Ida Gran-Jansen (36) tok lørdag til Instagram for å dele sin mening om NRK-programmet «Gjør det sjøl».

NRK Super-serien går blant annet ut på at barn skal få nyttige tips om aktiviteter, eller lære seg å lage en enkel matrett.

Jansen har selv sett et par episoder av programmet sammen med sine barn og reagerer spesielt på en ting.

– Jeg har bitt meg merke i at det er mye fokus på usunne sukkerholde ting som kaker, cookies og muffins. Eller så er middagsrettene for det meste pølser eller pasta. Det er ikke mye grønnsaker, sier hun til God kveld Norge.



– Dette er jo et program direkte til barn. Så jeg tenker at det er et ansvar de har, som de burde ta på alvor, legger hun til.



Bidrar til å fremme det usunne

Matinfluenseren har selv tre barn på fire, tre og ett år. Etter at hun postet sin mening om programmet på Instagram, har hun mottatt flere meldinger fra foreldre som sier seg enig i kritikken.

– Barna deres vil jo lage det samme som de lager, for det er jo morsomme og fristende ting. Så det skjønner jeg jo.



– Det er jo ikke en utfordring å få barn til å like muffins og pølser. Det er jo en utfordring å få de til å like det som ofte er mer sunt. Tenk så kult hvis de heller fremmet å snakke om hvor kult grønnsaker og linser er. Prøvd å snu fokuset.

TV-profilen viser til markedsføringslovens punkter om barn og om å fremme usunne produkter.



– Det gjelder sikkert ikke for TV, men jeg tenker jo at det er en grunn til at den loven finnes. Den er jo nettopp for å skjerme barna for en slik usunn kultur. Jeg føler dette programmet på mange måter bidrar til å fremme det mer usunne.

– Ikke stoppe å tilby



Jansen understreker at hun slett ikke bare viser frem sunne og næringsvettige måltid på sine sosiale plattformer, men at det er en forskjell når programmet er ment kun for barn.

– Jeg er overhodet ikke bare det du ser på instagrammen min, der er det jo masse kaker og bakst, men når du er en NRK Super-profil som skal få barn til å lage denne maten, så har du et ansvar.

– Hva tenker du at NRK kunne gjort annerledes her?

– Det er jo masse de kunne gjort. Det er jo så lett som at de bare blir enige om at de kutter ut masse kaker, sukker og pølser, det typiske usunne. At de heller kan vise hva man kan gjøre ut av grønnsaker og sunnere alternativer.

Nylig har influenseren kommet med en ny kokebok som heter «Lur familiemat». Her kommer Jansen med flere tips til hvordan familien kan få i seg mer næringsrik mat og grønnsaker.

– Jeg er jo forkjemper for at man skal fortsette å tilby, tilby, tilby og ikke stoppe å tilby, selv om barna ikke vil ha. For det går litt fra dag til dag og uke til uke, hva de har lyst på og ikke lyst på. Så hvis vi som foreldre begynner å kutte det for dem, så har de jo ikke sjans til å plutselig begynne å spise det.



I tillegg mener Jansen det er viktig å eksponere barna for ulike råvarer.

– Er det noen som burde spise sunn mat mest av alle, så er det jo barn i vekst.

– Opplever mestring



Prosjektleder for «Gjør det sjøl», Mari Bjørsdatter Knudsen, sier til God kveld Norge at de er glade for engasjement rundt serien, også kritikk.



Knudsen forklarer at seriens hovedmål er at barn skal oppleve mestring gjennom å skape selv. Det kan være gjennom mat, nyttige ting til rommet og leker.

– For å nå dette målet har redaksjonen jobbet mye med innsikt hos målgruppen. Vi vet gjennom innsiktsarbeidet at mange barn ikke lager mye selv utenom barnehage og skole, men samtidig vet vi også at de er svært stolte og opplever mestring når de først lager noe, sier hun.

Ønsker å legge til rette

Videre forteller Knudsen at de belager seg på at de aller fleste har lite tilgang til materialer, og at de tar dette som utgangspunkt i episodene.

– Det viktigste dogmet er at barna skal føle at de kan lage dette selv, uten for mye hjelp. Vi leter derfor etter prosjekter vi tror barn har lyst til å lage, og som de ikke opplever som for vanskelige.



Prosjektlederen forklarer at de ønsker å legge til rette slik at barn skal kunne ta i bruk det de allerede har liggende hjemme.

– Vi bruker materialer som de aller fleste barn kan finne hjemme hos seg selv som for eksempel papir, tusj, brukte esker, dorullkjerner og basisvarer for mat.

– I de tilfellene vi bruker materiale som vi ikke forventer at alle barn i Norge har hjemme, går vi for rimelige alternativer. Vi ønsker nemlig at så mange som mulig skal ha mulighet til å gjennomføre prosjektene vi lager.

Oppskrifter med få ingredienser

– Når det gjelder matprosjektene til «Gjør det sjøl», så har vi selvsagt med oss dogmene. Vi leter kun etter oppskrifter med svært få ingredienser, gjerne med basisvarer som finnes hos barnefamilier, sier Knudsen.



Videre informerer hun om at redaksjonen har en del prosjekter hvor de benytter seg av restemat, som igjen skaper mindre matsvinn.

– Uansett er hovedmålet vårt med matepisodene at barn skal ønske å lage dette selv. Og at de gjennom å oppleve mestring på kjøkkenet skal bli interessert i matlaging.

Knudsen avslutter med at redaksjonen tar med seg tilbakemeldingen fra Jansen og at de gjerne tar imot tips til sunnere mat, som barn kan lage selv.