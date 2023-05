«Jeg mener å ha grunnlag for å påstå at matkasseleverandøren HelloFresh utfører kundeundersøkelser som siler ut misfornøyde kunder».

Slik åpner tobarnsmor og skuespiller Ane Dahl Torp (47) sin klage til Forbrukertilsynet mot matkasse-leverandøren HelloFresh.

47-åringen forklarer at hun hadde et problem med matkasse-leveringen, og hun tok derfor kontakt med kundeservice hos HelloFresh.

Denne samtalen skal hun ha opplevd som oppløftende, og hun ble spurt om hun kunne tenke seg å delta i en kundeundersøkelse over telefon. Det takket hun ja til, hvorpå hun så ga HelloFresh full score på alle punkter.

Til God kveld Norge forteller Dahl Torp at hun i utgangspunktet tok kontakt med kundeservice en søndags ettermiddag da matleveringen aldri kom.



Etter å ha lagt på røret med kundeservice, skal hun imidlertid ha fått tilsendt en «løsning på problemet», på e-post. En løsning hun var svært lite fornøyd med.

– Jeg fikk en beklagelse, bestillingen var blitt kansellert. Uvisst hvorfor, og jeg skulle få 100 kroner rabatt på neste levering. «Neste levering?!» knurret jeg, jeg vil ha maten min NÅ. Send meg et eller annet spiselig med bruksanvisninger til, tro i alle fall ikke at det blir snakk om noen «neste levering» her, sier hun til God kveld Norge.



Hun forklarer at hun derfor tok kontakt med kundeservice hos HelloFresh igjen, for å utvise sin misnøye. Hun opplevde å møte en hyggelig kundebehandler, men som ikke kunne gjøre noe mer. Denne gang skal hun ikke ha blitt tilbudt kundeundersøkelse, men skuespilleren oppgir at hun ba om dette da hun ville «balansere svarene» sine.

«Og denne gangen taster jeg ikke 5, men 1. Ugyldig valg, sier undersøkelsen. What? Jeg lytter igjen, får beskjed om å taste et tall mellom 1 og 5, og jeg taster 1 på nytt: Ugyldig valg».

Se hva HelloFresh har å si til dette, lenger ned i saken.

– Måtte gå gjennom Forbrukertilsynet



Ane Dahl Torp skriver videre i sin klage at hun så får til å taste «2», men at hun deretter ikke får noen videre spørsmål, som hun gjorde i første runde. Hun forklarer at undersøkelsen deretter blir avsluttet.

«Jeg antar at HelloFresh bruker sine fornøyde kunder i markedsføringen, men siler aktivt bort de mindre fornøyde, så dette bildet blir uriktig, og markedsføringen vel falsk», sier hun avslutningsvis i klagen.

Til God kveld Norge forklarer skuespilleren nå hvorfor hun tok steget å sende inn klage til Forbrukertilsynet.

– Det som skjedde i den kundeundersøkelsen er høyst kritikkverdig, og grunnen til at jeg skrev til Forbrukertilsynet. Egentlig mest bare for å bli kvitt litt aggresjon, siden det ikke var mulig å si seg misfornøyd direkte til HelloFresh, sier hun.



Dahl Torp sier hun forsøkte å finne kontaktinformasjon til noen «voksne» hos HelloFresh, men at det ikke var å oppdrive.

– Man bruker jo kundeundersøkelser i sitt daglige liv, og jeg ønsker at de skal være til å stole på. Dersom det er slik at misfornøyde kunder aktivt siles ut, er det problematisk, da kan vi ikke stole på noen stjerner eller trustpiloter overhodet, sier hun.

Skuespilleren understreker at hun inntil dette har vært «såre fornøyd» med leveringen og kundebehandlingen hos HelloFresh. Hun forteller også at hun fortsatt er kunde.

I ettertid skal Dahl Torp omsider ha fått tak i noen «voksne» i selskapet, der hun gjorde dem oppmerksomme på den «høyst betenkelige» kundeundersøkelsen.

– Skal sjekke avvik i tjenesten



HelloFresh sier i sitt svar at de bruker kundeundersøkelser for å måle tilfredsheten til alle sine kunder med tjenesten de mottar fra deres kundeservicemedarbeider.

– Vårt mål er å kontinuerlig utvikle og forbedre vår kundeserviceavdeling og levere best mulig opplevelse og støtte til våre kunder. Det er i vår interesse å få så mange tilbakemeldinger som mulig, og det er grunnen til at våre kundeservicemedarbeider blir bedt om å dele undersøkelsen etter hver samtale, uavhengig av utfallet, sier PR-manager Carina Berg i HelloFresh Nordics.

– Så det at Dahl Torp ikke ble tilbudt undersøkelse da hun ringte opp og var misfornøyd anser dere som en glipp?



– Alle kundeservicemedarbeidere blir bedt om å dele undersøkelsen etter hver samtale. Vi tar denne spesifikke tilbakemeldingen veldig seriøst og vil gjenta dette i opplæringen av våre kundeservicemedarbeidere.

Hun understreker at resultatet av undersøkelsen brukes internt for å utvikle egen kundeserviceavdeling.

– HelloFresh bruker ikke svar fra disse undersøkelsene i sin markedsføring. Vi har ikke hørt om problemer med å samle inn svar tidligere, og alternativet til å gi bunnscore bør være fullt tilgjengelig. Vi vil følge opp med den eksterne leverandøren som programmerer undersøkelsen for å sjekke eventuelle avvik i tjenesten, sier Berg.

Venter på saksbehandling

God kveld Norge har vært i kontakt med Forbrukertilsynet i denne saken. De opplyser at det ikke foreligger tilsvarende meklingssaker på HelloFresh i deres systemer i dag.

Klagen til Dahl Torp er ennå ikke behandlet.

Forbrukertilsynet opplyser at ventetiden fra en sak blir sendt inn til den får en saksbehandler er nå 12-15 uker. Når saken får en saksbehandler, blir den ifølge tilsynet startet opp etter kort tid.