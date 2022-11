Reagerer på kjendisbesøk: – Skal kjendiser få bryte alle regler?

Sist helg la Sophie Elise Isachsen (27) og Nora Haukland (25) ut en rekke bilder fra deres tur i Sogn og Fjordane. Her har de blant annet kjørt helikopter, kost med alpakkaer og vært på badelandet Lustrabadet. Besøket hos sistnevnte har imidlertid ikke falt i god jord hos lokalbefolkningen.

– Skal kjendiser få bryte med alle regler vi lokale må forholde oss til? skriver Linda Watten oppgitt på sin Instagram story.

Til God kveld Norge forteller Watten at da hun så Sophie Elise og vennene hennes fikk Lustrabadet for seg selv, tenkte hun «kult! Det kunne jeg tenkt meg òg».

Men da Watten bladde seg videre i storyen ble hun provosert. Ikke fordi Sophie Elise tilsynelatende fikk gjøre det hun ville, men fordi Lustrabadet hadde tillatt det.

REAGERER: Linda Wattum reagerer på at Lustrabadet lot Sophie Elise Isachsen få gjøre akkurat som hun ville under besøket. Foto: Privat

– Jeg forstår ikke tanken bak, eller målet til Lustrabadet? Er det reklame de ønsker? For alt det Sophie Elise har gjort er ikke lov for folk flest, og direkte regelbrudd, sier Watten som mener at influenseren har vist frem et Lustrabad som ikke er det du møter når du kommer dit.

Watten understreker at det ikke er Isachsens oppførsel hun reagerer på, men Lustrabadet som har latt de gjøre dette.

RØDVIN: Her drikker jentene rødvin og skriver at de har badet nakne på badelandet. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jeg tror ikke Sophie Elise og venninnene prøvde å være rebelske eller bryte reglene. Jeg tviler på at de visste om reglene. Dette er utelukkende Lustrabadet sitt ansvar, og det er de som har tabbet seg ut i denne situasjonen.

Vin, røyk og nakenbading

I bildene som ble delt via sosiale medier denne helgen, vises en rekke regelbrudd - influenserne drakk vin i bassenget, røyket sigaretter i boblebadet og skriver at de badet nakne.

– I tillegg er Lustrabadet strenge på hygiene, og det er ikke lov med andre klær enn badetøy, man skal dusje før bading, og håret skal være i strikk, sier Watten før hun utdyper:

– Sophie Elise fikk derimot lov å bade i noe annet enn badeklær, hun har tørt hår og hårstrikk på håndleddet. I tillegg skriver hun at de badet nakne, noe som i alle fall er strengt forbudt der.

Watten tror at Lustrabadet har et betalt samarbeid med Isachsen, og at de tenkte dette ville være god reklame.

– Hun har tross alt en halv million følgere, så de tenkte kanskje at dette kunne være positivt for bedriften. Med tanke på hvordan utfallet ble, tviler jeg på at de har gått godt nok gjennom dette på forhånd. De burde ha klare retningslinjer som alle, også influenserne, må forholde seg til når de besøker Lustrabadet. Reklame eller ei. Dessuten er ikke den typen innhold som Sophie Elise har delt, det en får gjøre i Lustrabadet.

Watten forteller at hun, i tillegg til å legge ut en rekke kristiske storyer på Instagram, valgte å sende de en e-post med kritiske spørsmål om Isachsens besøk. Denne har hun ikke fått svar på.

– Jeg forventer at de står for det de har gjort, og innrømmer at dette var en tabbe. De trenger ikke nødvendigvis gjøre det til meg, men til folket. Lokalfolket er faktisk de viktigste gjestene de har.

ESKALERTE: Sophie Elise skriver selv på Instagram at det eskalerte litt - med et bilde av både hun og Nora som røyker en sigarett i boblebadet. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Regler skal gjelde for alle

Lustrabadet la mandag formiddag ut en Instagram story hvor de forklarer seg etter kritikken som er kommet:

«Dette var et besøk som innebar markedsføring ut til et stort nettverk for Lustrabadet. Vi kan se at valg av bilde og tekst kan skape reaksjoner, men vil legge til at et bilde sier noe, men sier ikke hele historien rundt. Alle som leier badet skal rette seg etter våre regler. Det ble gjort også i dette tilfellet - etter at våre vakter fulgte opp det som var avvik».

Watten synes denne storyen var veldig svak, og stusser over flere ting de skriver.

– Lustrabadet skriver at et bilde ikke sier alt, men storyene til Sophie Elise viser jo ganske tydelige regelbrudd. Hun både viser og skriver at de drikker vin, røyker, er der til 02:00 og bader nakne.

– Videre skriver de at alle som leier badet skal rette seg etter reglene, noe som ble gjort i dette tilfellet òg. Men storyene viser jo at reglene ikke ble fulgt, og jeg har meldingsutveksling med Sophie Elise der hun bekrefter at de har holdt åpent for de etter stengetid, ikke leid lokalet.

Watten påpeker også at Lustrabadet sier at vaktene fulgte opp det som var avvik, men at det ikke kan stemme:

– Da de kom til Lustrabadet ble de møtt av vin og tre plastglass i garderoben. Det la Nora Haukland ut på story.

Hun vil igjen påpeke at det ikke er atferden til Isachsen og vennene hun reagerer på, men handlingene til Lustrabadet.

– Regler skal gjelde for alle, også influenserne. Lustrabadet har gått langt over streken, og jeg håper de tenker seg nøye om fremover. Jeg er skuffa over mitt lokale badeland, og håper de legger seg helt flate.

Legger seg flate

Overfor God kveld Norge svarer Kent Monsen, daglig leder i Lustrabadet, at de forstår kritikken.

– Vi legger oss flate og innrømmer at her har vurderingsevnen vår vært for dårlig. Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd.

Videre understreker han at å holde åpent utover badelandets åpningstider er et tilbud de har, ikke bare til Isachsen, men også andre. Det har de gjort i mange år, både til svømmeklubber, idrettslag og andre personer, kan han forklare.

God kveld Norge spør deretter om det er lov å røyke, drikke alkohol eller å bade uten godkjent svømmetøy i deres lokaler.

– Nei, det er det ikke, svarer Monsen før han utdyper:

– Det skal være lik behandling mot alle våre kunder, om de er kjendiser eller ikke. Vi kommer til å sette oss ned når ting har fått roet seg litt, og ta en skikkelig evaluering av alt som har skjedd og veien videre.

– Hele markedsføringen var tenkt å være noe positivt, men det ble dessverre ikke slik. Det tar jeg som daglig leder fullt ansvar for, og kan ikke si noe annet enn beklager og at dette er noe vi skal lære av.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Sophie Elise Isachsen, foreløpig uten å lykkes.