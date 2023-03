Reagerer på Exit-anmeldelse: – Da er du suicidal

Natt til torsdag slippes tre episoder fra den tredje, og siste, sesongen av Exit i NRK TV. Serien om fire finannsmenn i Oslo har vært en enorm suksess for statskanalen, og tar man med hele Norden har episodene et snitt på to millioner visninger.

Derfor er det høye forventninger til den tredje sesongen, men anmeldelsene har vært blandet så langt. Dagbladet gir sesongen en treer på terningen, VG høyner med fire, og Nettavisen kliner til med 10/10.

Asbjørn Slettemark i Aftenposten er derimot langt krassere. Han kaller sesongen for en «brutal og kjedelig nedtur», og gir sesongen terningkast to.

LUX: Karakterene velter seg i privatfly og annen luksus også i denne sesongen. Foto: Fremantle / NRK

Livstrøtt anmelder

Det får to av mennene bak serien til å reagere under et intervju med God kveld Norge.

– Det skal jaggu litt til å si at en del av de scenene der er kjedelige, altså, sier serieskaper Øystein Karlsen og ser på produsent Petter Testmann-Koch.

– Da er du jo livstrøtt, sier Testmann-Koch.

– Da er du suicidal. Da må du umiddelbart oppsøke lege om du synes det der er kjedelig. Da lurer jeg på hvilke serier du egentlig ser på, det tror jeg er tysk knallhard porno, følger Karlsen opp.

IKKE ENIG: Serieskaper Karlsen skjønner ikke at serien kalles kjedelig. Foto: Fremantle / NRK

Slettemark svarer

God kveld Norge har lagt frem sitatene for anmelder Slettemark, som svarer på tiltale i en mail.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg ble litt livstrøtt av tredje sesong med Exit, det skinner nok gjennom i anmeldelsen.

Han mener at karakterene Jeppe, William, Henrik og Adam ikke har noe å by på lenger.

– Det virker som serieskaperne også er litt slitne av det flate maset deres. Det er nok like greit at våre veier skilles nå, skriver Slettemark, og fortsetter:

– Jeg ble selv overrasket over hvor lite engasjerende de ville partyscenene var! Om noen hadde sagt for fire år siden at Henrik skulle ha gruppesex kledd ut som en enhjørning med gagball, hadde jeg ønsket det høylytt velkommen i norsk drama. Etter to ville sesonger med Exit har det dessverre ikke lenger noen effekt.

IKKE IMPONERT: Slettemark synes sesong tre av Exit er kjedelig. Foto: Rune Blekken / TV 2

Forstår noe av det

Karlsen forklarer at han ikke leser anmeldelsene så nøye, men han får det med seg for å se hvor landet ligger. Han tror dog ikke de spiller noen rolle.

– De kunne spilt en rolle i sesong én, akkurat nå tror jeg ikke de spiller noen rolle i det hele tatt.

Noe av kritikken går på at vi har sett dette før, og at det blir mye av det samme. Det kan serieskaperen forstå.

– Det er en fare at man begynner å gjenta seg selv. Den faren blir større for hver sesong man gjør. Spesielt med de fire gutta, for noe av premisset for dem er at de går i ring. De har runda livet, så må de dra på mer og mer for å få et kick. De skal jo ingen steder, forklarer Karlsen.

– Så noen av de kodene der må man knekke, men når vi først gikk all-in så synes jeg det funket fint.

Før og etter Exit

God kveld Norge møtte også hovedrolleinnhaverne på dagens pressetreff.

– Det er jo de samme karakterene man blir litt mer kjent med, sier Tobias Santelmann, før Pål Sverre Hagen tar over:

– Det er jo ikke til å stikke under en stol at livsstilen deres begynner å bli litt utfordrende for dem på mange plan i livet.

TILBAKE: Tobias, Pål Sverre og Jon i intervju med God kveld Norge. Foto: Ola Thingstad

Han ser ingen egenskaper i sin rollekarakter som han ville hatt selv.

– Nei, det er svært få. Det hadde vært greit med de pengene da, også håper jeg at vi hadde forvaltet de på en annen måte.

Santelmann har merket den ekstreme oppmerksomheten rundt Exit.

– Vi har nådd ut til en mye større aldersspenn enn det man tenkte i utgangspunktet. For min del er det litt sånn før og etter Exit. Kanksje første gang jeg merker så mye oppmerksomhet også i Sverige og Danmark, sier han.