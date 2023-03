Reagerer på avskaffelse av au pair-ordningen: – Ødelegger for andre

Nylig ble det kjent at regjeringen ønsker å fjerne au pair-ordningen. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har tidligere uttalt at hun mener ordningen ligner mer på en tjener-ordning enn kulturutveksling.

Denne uken sendte ministeren ut et forslag om å fjerne ordningen fullstendig, noe regjeringen også har lovet i Hurdalsplattformen. Dette gjøres ved å fjerne muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge.

Dette får influenser Julianne Nygård (32), kjent under navnet «Pilotfrue», til å reagere.

– Jeg synes det er leit at jobbforholdene til au pairer her i landet har fått et så dårlig rykte at det nå ender med avskaffing av hele ordningen, sier hun til God kveld Norge.

Utnyttet som «billig arbeidskraft»

– Som med alt annet så er det noen idioter som ødelegger for resten av befolkningen. Jeg blir direkte flau over nordmenn som har utnyttet denne ordningen som «billig arbeidskraft».

Selv har familien Nygård hatt au pair tidligere.

– Vi har ikke au pair i denne familien lenger. Vi avsluttet kontrakten under pandemien, den gang Ulrik ble permittert.

Etter dette valgte familien å la være å skaffe en ny au pair.

– Etter at hverdagen ble normal igjen, synes jeg det ble for mye ansvar og for lite hjelp. En au pair skal fungere som et ekstra familiemedlem. Det var koselig for all del, men å være tobarnsmor med en «ekstra datter» på 30 år ble litt for mye ansvar for min del, forklarer hun.

– Synd at ordningen avvikles

I dag er det totalt 1100 personer med gyldig au pair-tillatelse i Norge. 85 prosent av dem kommer fra Filippinene. I tillegg til å få dekket kost og losji, får au pairer betalt 5900 kroner i måneden.

Influenseren forteller at det ble mer til bry enn til hjelp med en au pair i hus

– Jeg nekter å tro at vi er alene om den erfaringen. Jeg var hennes «vertsmamma» som betyr at jeg fikk et ekstra ansvar som mamma. Ordningen passet ikke for vår familie, men alle familier har jo forskjellige behov, sier Nygård.

Hun er derfor uenig i at ordningen burde avskaffes.

– Jeg synes det er synd at ordningen avvikles for de familiene som følger reglene og drar nytte av den ekstra hjelpen, på grunn av familier som har utnyttet ordningen og ikke fulgt reglene, avslutter hun.