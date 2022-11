Reagerer på Antonsen-saken: – Jeg synes det er skummelt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tirsdag ble det kjent at Atle Antonsen har blitt anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd. Nå reagerer flere kjendiser på nyheten.

Samfunnsdebattant og forfatter Sumaya Jirde Ali har anmeldt Atle Antonsen etter at han skal ha kommet med hatefulle ytringer og hensynsløs adferd på et utested i Oslo.

Oslo-politiet har etterforsket saken ferdig, men ønsker ikke å si noe mer om status i saken.

Antonsen har vært en kjent komiker, skuespiller og programleder i en årrekke.

Atle Antonsen skriver følgende om saken i en SMS til TV 2:

«Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det.»

Tror det er et bransjeproblem

Influenser Fetisha Williams forteller til God kveld Norge at hun synes at innlegget til Sumaya Jirde Ali var hjerteskjærende å lese.

PROBLEM: Fetisha Williams mener problemet ligger i bransjen, og ikke hos enkeltpersoner. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jeg tenker at problemet er at det er en kultur. Det er en kultur for det. De oppfører seg jo sånn fordi noen synes det er greit.

Samtidig vil hun understreke at det ikke er enkeltpersoner som er problemet.

– Sånn som jeg snakket om i Bernt-saken, det er bransjen og de som sitter høyt oppe som tillater det. De føler ikke at de gjør noe feil, fordi alle andre går god for det, sier Williams.

– Jeg håper jo selvfølgelig på å se en forandring fremover, men jeg tror ikke det kommer til å bli en forandring før flere blir tatt.

Williams har lenge vært fan av programmet til Antonsen, «Kongen Befaler», og har hatt lyst til å være med som deltaker.

– Jeg vil jo ikke det nå. Jeg kan ikke tro dette om ham, men samtidig kan jeg også tro det, om du skjønner. Det er bare ekstremt skuffende.

– Jeg er rett og slett j***** skuffet

Tinashe Williamson sier til God kveld Norge at hun er oppriktig skikkelig lei seg og skuffet.

– Problemet er at det finnes så mange helt like historier som dette her, som ikke kommer frem. Dette er nok en «blow» og jeg synes det er skummelt. Jeg er rett og slett j***** skuffet.

TRIST: Tinashe Williamson forteller at hun er oppriktig lei seg og skuffet. Foto: Naina Helén Jåma

Også komiker Trine Lise Olsen reagerer på det som har kommet frem.

– Jeg synes dette er så jævlig trist. Er lei meg på Sumaya sine vegne. Syns hun er tøff som tør å si ifra, skriver Olsen i en tekstmelding til God kveld Norge.

– Rystende

Lokalpolitiker i Gamle Oslo SV, Hasti Hamidi, var med Sumaya Jirde Ali i avhør på politihuset i Oslo.

– Som en nær venn og alliert av Sumaya var det selvfølgelig rystende å høre om hendelsen, og se de alvorlige konsekvensene det har hatt, sier hun til TV 2.

– Det å utsettes for rasisme er vondt, det vet vi. Når det i tillegg er tause vitner til stede blir smerten forsterket. Nå er dette en sak for politiet om noe straffbart har skjedd, men hendelsen er uavhengig av det skadelig. Det jeg håper vi alle kan lære av denne hendelsen er viktigheten av å stå opp for andre! Det kan gjøre en stor forskjell, sier Hamidi.

– Ingen fortjener dette

Abubakar «Abu» Hussain skriver i et innlegg på Instagram at det triste med hele saken er at han har sett opp til Antonsen hele livet.

– Team Antonsen var favorittshowet mitt. Jeg var så starstrucked første gang jeg møtte han, at jeg bare smilte dumt hele uken. Dette sårer meg og flere mer enn det gjør oss sinte. Ingen fortjener dette, står det i innlegget, der han også har tagget offeret i saken, Sumaya Jirde Ali.

Videre skriver han at han ikke «hopper» på en sak for å få likes eller følgere, men at han mener det er på tide at folk anerkjenner «et problem vi har i samfunnet som vi later som ikke finnes og anklager folk for å være hårsåre».

Flere viser støtte i kommentarfelt

I kommentarfeltet under Facebook-innlegget der Samaya Jirde Ali forteller sin historie, har en rekke kjendiser vist sin støtte.

Skuespiller Kim Haugan skriver at dette er pinlig.

– Først og fremst for Antonsen, men også for alle rundt som ikke reagerer! Dette er en vekker for alle som neste gang ikke snur ryggen til, men tør å konfrontere rasismen! Alt godt Sumaya, står det i kommentaren.

Også Ella Marie Hætta Isaksen har lagt igjen en kommentar.

– Sumaya, kjære, Sumaya! Jeg er helt skrekkslagen over det jeg leser, og blir fylt av sinne. Takk for at du skalv deg gjennom denne teksten. Den har satt eveige spor i meg, og jeg tror den vil sette evige spor i din tid. DU setter spor. Og for hvert spor blir vi rundt deg bedre. Det går ikke an å takke deg nok for det. Du har min uforbeholden og evigvarende støtte.

SJOKKERT: Kristin Gjelsvik er sjokkert over at vi ikke har kommet lengre i dagens samfunn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Influenser og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik har lagt ut en video på Instagram, der hun sier at hun er sjokkert over at vi ikke har kommet lengre i dagens samfunn.

– Nok en gang kan vi lese om middelaldrende, hvite menn som ikke klarer å oppføre seg, og som kaster rundt seg rasistiske kommentarer og behandler et menneske med en annen hudfarge på denne måten. Det er så lite greit, at jeg har ikke ord, sier hun blant annet i videoen.

Saken oppdateres.