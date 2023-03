Reagerer på Antonsen-comeback: – Ekskluderende

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Jeg tenker det er litt dårlig håndverk av Discovery å i det hele tatt tenke at dette er en god idé, sier lederen for Antirasistisk senter.

Tidligere i dag ble det kjent at Atle Antonsen returnerer til Discovery-programmet «Kongen befaler».

Lederen ved Antirasistisk senter, Hatem Ben Mansour, reagerer på avgjørelsen til kanalen.

– Jeg synes det er et veldig rart valg av Discovery å ta han tilbake i dette programmet. Han har jo vært ganske så kommanderende i den situasjonen der han har opptrådt rasistisk og sagt rasistiske utsagn. Selv om det ikke er hatytringer og straffbart, kan ting være rasistisk, sier Mansour til God kveld Norge, og legger til:

– Jeg tenker det er litt dårlig håndverk av Discovery å i det hele tatt tenke at dette er en god idé. Ønsker man å ha et godt omdømme, eller ikke? Det er mitt spørsmål her.

Mansour mener komikerens retur kan være ubehagelig for folk med minoritetsbakgrunn.

– Jeg tenker nok at folk med minoritetsbakgrunn ikke kommer til å ha noe særlig lyst til å delta i dette programmet, noe som vil være ganske ekskluderende av Discovery, mener han.

Kritisk til PFU-klager

Tidligere i mars ble det kjent at Antonsen hadde klaget inn NRK til PFU.

I forbindelse med anmeldelsen av Antonsen, publiserte statskanalen et innslag i programmet «Arena», med tittelen «Kommer vi til å lære noe av Atle Antonsen saken?», samt et innslag i nyhetsprogrammet Nyhetsmorgen med tittelen «Hva kan vi lære av Antonsen saken?».

Det er i hovedsak disse to innslagene som ble klaget inn av Antonsen.

Mansour stiller seg kritisk til Antonsens klage til utvalget.

– Basert på alt fra desember og frem til nå - føler du at Antonsen har vist at han har tatt situasjonen på alvor?

– Jeg synes det er veldig uheldig at han har klaget inn saker til PFU. Jeg skjønner ikke helt grunnlaget i hvorfor han har klagd inn akkurat de sakene, der de sier at det han gjorde var rasistisk, sier Mansour.

Han begrunner det med at så å si alle nyhetssaker og debatter i etterkant av at hendelsen ble kjent, definerte det Antonsen gjorde som klart rasistisk.

Lederen i Antirasistisk senter stusser på at Antonsen velger å klage inn noen saker, men ikke alle.

– Det visker jo ut beklagelsen hans. Så jeg synes det er rart at han valgte å klage det inn. Spesielt siden han sitter ved siden av Johan Golden nå, som også definerte det Antonsen gjorde som 100 prosent rasistisk - selv om Antonsen ikke er rasist, som han sa på Nytt på Nytt.

– Det er underlig hvordan han ikke bare ønsker å bli ferdig med det og innse at han gjorde en feil.

Tilbake til «Kongen befaler»

I november 2022 ble det kjent at Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for hatefulle ytringer. Saken ble henlagt av statsadvokaten.

Jirde Ali og Antirasistisk Senter klaget på avgjørelsen og anmodet statsadvokaten om omgjøring. Statsadvokaten besluttet å fastholde henleggelsen, og dermed havnet klagene hos Riksadvokatens kontor.

I januar ble saken henlagt for andre gang.

Etter anmeldelsen trakk Antonsen seg fra programmet «Kongen befaler», og Bård Ylvisåker tok over stafettpinnen som «konge».

TV 2 annonserte fredag formiddag at Ylvis-brødrene blir en del av kanalens humorsatsning.

Dermed begynte spekulasjonene om hvem som skulle ta over rollen som konge i Discovery-programmet.

Nå er det kjent at Antonsen vender tilbake som programleder.

Til God kveld Norge sier McBride at de har tro på Antonsens comeback på skjermen.

– Atle Antonsen har bedt om unnskyldning. Han har uttrykt stor empati med Sumaya Jirde Ali, og han er svært lei seg for den hetsen hun er blitt utsatt for som følge av denne saken. Vi tror på Atle, når han angrer på framferden sin, og vi vet han er en mann med et hjerte og et verdisett som er forenlig med våre verdier, sier Hanne McBride i Warner Bros. Discovery om avgjørelsen.

FORSONING: Hanne McBride sier at Discovery er opptatt av forsoning, og ønsker Antonsen velkommen tilbake. Foto: Anita Arntzen / TVNorge

– Vi vil også samtidig benytte anledningen til å takke Bård Ylvisåker for en strålende jobb i inneværende sesong. Han ble informert om beslutningen om Atles retur for flere uker siden, og vi ønsker ham og Vegard lykke til i TV 2.

McBride er forelagt kritikken fra Antirasistisk senter. Hun har forståelse for reaksjonene, men mener at dette ikke skal tolkes som aksept for noen form for rasistisk fremferd.

– Vi er opptatt av forsoning, avslutter hun.

God kveld Norge har orientert Atle Antonsen om denne saken og forsøkt å få en kommentar fra ham, foreløpig uten å lykkes.