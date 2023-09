Reagerer etter trusespørsmål: – Anser det som seksuell trakassering

REAGERER: Etter at samtalen i podkasten «Mottaket», ble hvem av Kristjana Vera og Fetisha Williams sine truser som lukter verst, har det stormet på sosiale medier.

Forrige søndag publiserte podkasten, «Mottaket», en episode som har skapt reaksjoner i sosiale medier.



I et klipp fra episoden, som nå har gått viralt, tar en av mennene som står bak podkasten, Marcus Kalstad, fram to bilder av influenserne Fetisha Williams (30), og Kristjana Vera Mjallardottir (23).

Kort tid etter Kalstad holder opp bildene, spør han gjestene i studio:

«Hvem sin truse lukter verst av Fetisha Williams eller Kristjana Veras?».

Under truse-diskusjonen kommenterer en av gjestene, Karl Black, at det ikke ser ut til at Mjallardotti bryr seg om hygiene.

Én som nå ser rødt av utsagnet er Tiktoker Anine Olsen (22).

22-åringen forteller til God kveld Norge at dette klippet er ett av de verste hun har sett på videoappen.

REAGERER: TikToker Anine Olsen har sett seg lei. Foto: Lise Åserud

– Seksuell trakassering



– Etter to år på norsk TikTok, har jeg sett mye rart og kontroversielt. Dette klippet var genuint på toppen av lista over verste ting jeg har snublet over der inne, sier Olsen, og utdyper:

– Jeg anser det som seksuell trakassering. Det å gjentatte ganger snakke om samme kvinners kropp på en nedlatende måte, som de gjør i flere av videoene sine.

Tiktokeren tar kvinnene som ble omtalt i podkasten i forsvar, og hevder at Mjallardottir har blitt behandlet som en offentlig vits og latterliggjort gjentatte ganger på appen.

Offentlig krangel

Olsen har de siste to årene, ifølge seg selv, brukt sin plattform til å kjempe imot menn som føler de kan si og gjøre som de vil mot kvinner.

– Jeg kan også tulle med menn på generell basis, men personlig synes jeg det de holder på med ved å printe ut bilder, og planlegger å henge ut folk, er ekstremt ufint og respektløst.

Som et resultat av podkasten har Olsen den siste tiden «kranglet» med «Mottaket»-programleder Marcus Kalstad.



– Stikk til meg som tjukk

Partene har kranglet fram og tilbake på Instagrams historiefunksjon.

Olsen bestemte seg til slutt å blokkere Kalstad, noe hun forteller at hun gjorde litt på impuls.

– Jeg dro konklusjonen av at svaret hans ikke kom til å være av noe verdi. Den konklusjonen viste seg å være rett da han som voksen mann legger ut story og nekter for personangrep da han har snakket negativt om to konkrete personer sitt underliv.

Videre i krangelen inviterte Kalstad, Olsen til å delta i en episode av «Mottaket», hvor han også skulle servere «god mat og søtsaker».

Til God kveld Norge sier Olsen at hun ikke har interesse av å gjeste podkasten, og synes selv at den stort sett baserer seg på å snakke nedsettende om navngitte kvinner.

– Det at han inviterer meg på pod og skal diske opp med «god mat og søtsaker» er også nok et eksempel på hvordan han er nedlatende og prøver å gi stikk til meg som tjukk kvinne. Han insinuerer igjen nedlatende ting om kroppen min i samme setning som han nekter for personangrep, sier hun til God kveld Norge.

KRANGLER: Podkast-profilene har kranglet frem og tilbake på Instagram. FOTO: Skjermbilde.

– Kvalmende

Olsen hevder at mennene bak podkasten forsvarer seg selv med at de har ytringsfrihet, noe hun klart mener man skal ha.

– Men ytringsfrihet betyr ikke frihet fra konsekvenser, sier hun.



Olsen begrunner det med at andre har nemlig også ytringsfrihet til å reagere på hva du sier. 22-åringen poengter også at ytringsfriheten blir brukt for kampen om å overleve i andre land.

– Det er pinlig å være vitne til hvordan ytringsfriheten misbrukes her i landet, og brukes som et skjold for hat, legger hun til.



Rar og umoden oppførsel

Tiktoker Kristjana Vera Mjallardottir, som omtales i podkasten, sier til God kveld Norge at hun ikke reagerte stort første gang hun så klippet.



– Jeg tenkte bare at jeg blir mer og mer oppgitt over hvordan gutter oppfører seg, sier hun.



OPPGITT: Kristjana Vera Mjallardottir, har fått noen nokså ufine kommentarer i en podkast, denne uken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun forteller at videoen utløste en strøm av meldinger, hvor folk spurte hvordan det gikk med henne.

– Personlig bryr jeg meg ikke om noen tror at trusen min lukter vondt. Jeg synes det er umoden oppførsel, og jeg synes det er veldig rart at noen, spesielt fremmede, tenker på hvordan underlivet mitt lukter, sier Mjallardottir til God kveld Norge.



Likevel legger ikke 23-åringen skjul på at det føles dømmende å høre at noen sier det ikke ser ut til at hun bryr seg om hygiene.

– Det at jeg og Fetisha blir omtalt som noen som lukter vondt, er rett og slett latterlig, sier hun, og legger til:



– Vi er begge sterke kvinner som tør å bruke stemmen vår. Så det at noen mener vi lukter vondt, føler jeg bare viser at de er usikre, og ikke liker at kvinner er komfortable i egen kropp.



– Folk anser deg som horete

I podkastepisoden påpeker også én at Mjallardottir har vært deltaker i realityprogrammet, «Naked Attraction».

Programmet går ut på at en deltaker skal velge seg en date blant flere kandidater. Kandidatene er alle skjul bak hver sin vegg, helt naken.

På spørsmål om hvorfor gjesten i podkasten kommenterte dette, tror Mjallardottir at det er en grunn til.

– Jeg tror at det ble knyttet til illeluktende truser fordi folk har generelt mye fordommer mot nakenhet og sexliv. Folk anser deg som horete, og tenker derfor at man er ekkel.



Influenseren mener at uttalelsene til mennene i podkasten gir dårlige signaler til folk, spesielt yngre.

– Jeg er redd for at yngre gutter ser dette og tenker, «åja, dette er greit og morsomt å kødde med, fordi disse voksne gutta gjorde det».



Mjallardottir ytrer bekymring for at ungdommer potensielt begynner å slenge rundt truse-kommentaren.

– Alle er sårbare på grunn av at kroppen utvikler seg, og man prøver å finne ut hvem man er, legger 23-åringen til.



God kveld Norge har vært i kontakt med Fetisha Williams, som ikke vil kommentere saken.

– Dette gikk for langt

Til tross for at både Kalstad og Olsen har kranglet fram og tilbake i dagene etter klippet ble postet, har Kalstad nå sagt unnskyld.

Torsdag kveld postet Kalstad en TikTok hvor han beklager til Mjallardottir og Williams, og legger seg flat for uttalelsene.

– Det her gikk altfor langt. Det finnes absolutt ingen unnskyldning for å henge ut en enkeltperson sånn som vi har gjort, på noen som helst måte, med noe så privat og intimt som vi har gjort, sier Kalstad i klippet.

Til God kveld Norge forteller guttene bak «Mottaket» at de før publisering mente klippet var innenfor.

– Vi ser i ettertid at det kanskje var litt dumt, med tanke på hvor lett enkelte blir krenket.



Takker for kritikk

Karl Black, som var en av gjestene i podkastepisoden, og var den som kommenterte på hygienen til Mjallardottir, takker sistnevnte og Olsen for kritikken.

– Jeg vil takke alle andre som også reagerte på klippene – det har jeg lært mye av.



Black forteller også til God kveld Norge at han gikk over en grense med uttalelsene sine i podkasten, men at det var ment som humor.

Han ser seg derimot uenig i Olsens beskrivelser om seksuell trakassering:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen, men når Anine bruker så sterke ord, må jeg ta det på alvor, sier Black og fortsetter:

– Uttalelsene fikk mange reaksjoner, og det jeg sa var tydelig mer sårende enn jeg trodde, og for det beklager jeg, sier Black til God kveld Norge.

Ikke enig i Olsens uttalelser

Som tidligere nevnt har Olsen og Kalstad kranglet fram og tilbake på Instagram. Olsen ble derimot ikke nevnt i unnskyldningen til Kalstad.

– Anine ble ikke nevnt i «unnskyld-videoen» da hun ikke ble omtalt i det aktuelle klippet. Vi finner ingen tilstrekkelig grunn til å be om unnskyldning overfor Anine i denne sammenhengen knyttet til klippet.

«Mottaket» mener også at flere av påstandene Olsen kommer med er urimelige, og hevder at det ser ut til at hun lever av å skape og oppsøke drama.

– Anine setter seg selv i glasshus og kaster stein med tanke på hvordan hun selv uttaler seg på sosiale medier. Hun tillegger oss meninger og egenskaper som ikke stemmer, muligens for å skape blest og fremheve seg selv som moralens vokter.

Gjemmer seg ikke bak ytringsfrihet

Olsen hevder at guttene i podkasten gjemmer seg bak ytringsfriheten, og bruker det som et skjold mot hat, noe «Mottaket» sier ikke stemmer.

– Ytringsfriheten fungerer slik at man kan si hva man vil så lenge man ikke oppfordrer til noe som er straffbart. Unntak fra ytringsfriheten kjenner vi oss ikke igjen i da dette i utgangspunktet ble lagt fram fra våres side som en teit «spøk», sier de til God kveld Norge.

Olsen anser hendelsen i podkasten som seksuell trakassering, noe «Mottaket» ikke kjenner seg igjen i:

– Vi kan ikke på noen som helst måte relatere oss til denne påstanden når det gjelder klippet.

Til slutt forteller guttene bak podkasten, at de nå anser seg ferdig med «Hvem sine truser lukter verst-saken».

– Vi i «Mottaket» mener at dette er en «ikke-sak» og storm i vannglass som vi ikke ønsker å bruke noe mer tid på.