R&B-stjernen saksøkes for overgrep – igjen

R&B-stjernen Tremaine Aldon Neverson (38), kjent under artistnavnet Trey Songz, saksøkes for seksuelle overgrep av to kvinner, melder TMZ.

Kvinnene hevder at overgrepene tok plass på fest hjemme hos artisten, hvor de begge skal ha blitt dopet ned og mistet bevisstheten.

Senere skal de ha våknet til at sangeren tvang seg på dem med sex uten samtykke. Overgrepene skal ha blitt begått i 2015.

Våknet nakne

I søksmålet sier kvinnene at de tok en Uber til huset til Songz og ble tvunget til å legge igjen telefonene sine i døren for å få komme inn.



På festen skal de stort sett ha vært kvinner til stede og de skal ha blitt presset til å drikke alkohol fra åpnede flasker. De hevder at de på denne måten skal ha blitt dopet ned.



De to kvinnene forteller at de våknet nakne neste morgen, sammen med Songz.

KJENT FJES: Trey Songz er for mange et kjent fjes. Her sammen med artist Nelly (til høyre). Foto: Bryan Steffy

En av kvinnene hevder at han ga henne oralsex uten samtykke. Hun skal ha forsøkt å gjøre motstand, men artisten skal ha overmannet henne. Den andre kvinnen hevder at Songz førte fingrene sine opp i skjeden hennes.

Etterpå skal stjernen ha bedt kvinnene om å ta en dusj med ham, og blitt sur da de nektet.

«Dere er små jævla jenter. Forlat huset mitt!», skal han ha ropt.

Songz skal først ha nektet å returnere kvinnenes telefoner, men da skal en sikkerhetsvakt ha grepet inn.



Flere anklager

Songz selv nekter for at overgrepene har skjedd.

– Dette er nok et eksempel på at nesten et tiår gamle anklager ble trukket opp for å dra nytte av Californias nye konstitusjonelt tvilsomme lov. Vi ser fram til at Trey renser navnet sitt i retten, sier hans advokat Michael Freedman til TMZ.

Det er ikke første gang stjernen får slike anklager kastet mot seg.

I 2012 skal Songz ha slått en kvinne i ansiktet på en strippeklubb, det første av mange rapporterte fysiske overgrep. Samme år ble han anklaget for å ha voldtatt en annen kvinne.

En annen kvinne anklaget Songz for å ha kvalt og slått henne i hans hjem i 2018. Dette er kun et utvalg av overgrepsanklager artisten har fått mot seg.

NEKTER: Trey Songz nekter for anklagene om seksuelle overgrep. Foto: MARIO ANZUONI

R&B-stjerne

Songz har blitt Grammy-nominert tre ganger, etter at han debuterte med albumet «I Gotta Make It» i 2005.



Han har over 7,5 millioner månedlige lyttere på Spotify, og har låter med 200 og 300 millioner avspillinger på Spotify alene.



Sangeren er kjent for sanger som «Heart Attack», «Can't Help But Wait» og «Holla If You Need Me».

TMZ har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Songz og hans team, men har ikke fått svar.