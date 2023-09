Rasmus Wold selger leiligheten: – Stas å sove samme sted som Bård Tufte har hatt sex

Etter at komiker Rasmus Wold la ut leiligheten for salg, ble han oppmerksom på én spesiell historie Bård Tufte Johansen delte.

Standupkomiker Rasmus Wold (32) selger leiligheten sin på Bislett i Oslo. Nyheten deler han selv på Instagrams historiefunksjon.

«Selger leilighet! 66 m² på Bislett», skriver Wold.

FLYTTER: Rasmus Wold flytter til en større leilighet. Foto: Skjermbilde

Flytter med kjæresten



Leiligheten har en prisantydning på 6,2 millioner kroner.

Wold forteller til God kveld Norge at det er hans leilighet, men at også kjæresten har bodd der den siste tiden.

Paret har vært sammen siden 1. april i år.

– Vi ble sammen 1. april, og hun har vel bodd her siden mars, hehe, sier komikeren.

Nå flytter de heller til en større leilighet.

Overfor God kveld Norge avslører Wold at komiker og programleder, Bård Tufte Johansen (52), har vært tidligere eier av leiligheten, og han deler en nok så morsom historie fra leiligheten.

Unnfanget

– Det beste med leiligheten er nok at jeg fikk vite i går at sønnen til Bård Tufte Johansen ble unnfanget på soverommet her i 1997!, skriver Wold i en melding til God kveld Norge.



– Da fikk jeg ærefrykt for soverommet, legger han til.



Komikeren legger ikke skjul på at han synes det er veldig stas å sove samme sted som Bård har hatt sex.

– Han er jo et idol.



Bård Tufte Johansen og sønnen er kjent med at God kveld Norge omtaler dem i saken.

Wold har vært en kjent profil i flere år, og fikk sitt gjennombrudd som komiker under Lattergalla i 2016. De siste årene har han gitt ut boken «Sportsidiot», og turnert med et soloshow med samme navn. I 2021 deltok han i 71 grader nord kjendis.