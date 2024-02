Rasmus Seebach skal bli far igjen

TREBARNSFAR: Rasmus Seebach skal snart bli far til tre. Her fra 2014. Foto: Kim Matthäi Leland / Wikimedia commons

Den danske artisten Rasmus Seebach (43) og Julie Teglhus venter barn.

Det er Teglhus som deler gladnyheten på Instagram.

«1 … 2 … 3», skriver Teglhus på Instagram mens hun holder hånden over den voksende magen.

Paret har vært sammen siden 2013, og har sønnene Holger (7) og Helmut (2) fra før av.

Ifølge det danske magasinet Her & Nu har det imidlertid ikke alltid vært så enkelt for Teglhus å utvide familien. Hun har tidligere delt at hun har spontanabortert to ganger.

Rasmus Seebach er sønnen til sangeren Tommy Seebach, som har deltatt i Eurovision tre ganger. I Norge er nok 43-åringen best kjent for sangen «Natteravn».