Raser mot TV-produksjonen: – Jeg ble lurt

SKUFFET: Amir Lowy er skuffet over måten han ble fremstilt på i programmet «Heit». Foto: Cato Ingebrigtsen

Tidligere Paradise Hotel-deltaker, Amir Lowy (23) er med i det nye programmet «Heit» på Prime Video.

Programmet går ut på at single skal date i en badstue og potensielt finne kjærligheten.

Lowy derimot føler seg lurt av konseptet. Nå raser han mot produksjonen.

– Jeg tenker at dette er bare latterlig. De har klippet meg ekstremt feil, og jeg kommer ikke frem som den personen jeg egentlig er. Jeg ble lurt.

– Gikk målrettet inn i daten for å angripe

23-åringen ble med på programmet for å finne en potensiell partner. I forkant av deltakelsen beskrev han sin drømmekjæreste til produksjonen, som etter planen skulle matche han med tre passende kvinner.

Lowy mener han fikk presentert det motsatte av det han hadde formidlet til produksjonen at han ønsket seg.

I tillegg forteller deltakeren at han fikk fortalt i ettertid av kvinnene at de hadde blitt oppfordret til å sette ut Lowy, siden han ble ble omtalt som en «cocky» type.

– Jentene fortalte at de hadde fått beskjed om å «la han få høre det og sette han på plass, fordi han er en «cocky» type». Jeg sitter med følelsen av at de gikk målrettet inn i daten for å angripe meg.

Påvirket psykisk

Etter deltakelsen forteller Lowy at han har opplevd rare blikk, blitt ledd av, pekt på og at folk kommer bort til han med negative kommentarer.

Han forteller at dette har påvirket han psykisk.

– Jeg har opplevd mange rare og syke ting, som er veldig ekkelt å oppleve.

Vurderer å gå til sak

Videre forteller «Heit»-deltakeren at han har vært i kontakt med advokat, men at han har ventet med å gå til sak grunnet høye kostnader.

Han forteller også at han har vært i kontakt med Monster, som gjerne vil arrangere et møte med Lowy. Dette er han skeptisk til.

– Jeg føler at min verdighet har blitt lekt med. De har valgt å figurere meg som en person som de selv vil og som ikke stemmer med realiteten. Jeg føler jeg har blitt behandlet urettferdig. Jeg føler at de ikke bryr seg om det jeg sier.

Jobber for en god opplevelse

Daglig leder i produksjonsselskapet Monster, Eva Rolland Korshamn, skriver til God kveld Norge at de jobber for at deltakerne alltid skal ha en god opplevelse.

– Monster jobber alltid for at alle deltagerne skal ha en god opplevelse, både under opptak og i etterkant.

Videre skriver Korshamn at de mener programmet gir en riktig og balansert fremstilling av daten slik den forløp.

– Vi synes det er leit at denne deltakeren har opplevd det annerledes og har invitert til dialog, avslutter hun.