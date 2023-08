Raser mot reality-profil etter Instagram-innlegg: – Helt latterlig

Nylig postet tidligere «Ex on The Beach»-profil Bettina Buchanan (28) et innlegg på Instagram hvor hun skriver om kroppsfokus i sosiale medier og spiseforstyrrelser.

– Jeg får helt panikk. For noen dager siden fikk jeg vite at en venninne fikk tilbakefall i spiseforstyrrelsen. En elsket venninne som har blitt påvirket av alt hun ser på sosiale medier. Av folk som velger å vise frem ribbeina på Instagram og får skryt for bildene sine i kommentarfeltene, skriver hun innledningsvis.



Videre skriver Buchanan at man har et ansvar for hva man velger å legge ut, og at de to bildene i posten sender ut to helt forskjellige signaler.



TV-profilens innlegg har fått det til å koke i kommentarfeltet.

– Dummeste jeg har lest

En av de som reagerer på Buchanans innlegg er influenser Nicoline Devik. Til God kveld Norge sier Devik at hun synes TV-profilen bruker påvirkningskraften sin på en «fæl måte».

– Hun pusher andres mentale utfordringer over på noen som ikke har noe med det å gjøre. Det er totalt ansvarsfraskrivelse fra egen mental helse, sier hun og legger til:

– At man skal måtte dekke seg til med en arm eller en genser dersom man er tynn er jo helt bak mål, og må være blant det dummeste jeg har lest. Det er ikke alle som kan noe for at de er tynne.

Devik legger vekt på at det kan handle om alt fra gener til personer med alvorlige helseproblemer.



REAGERER: Nicoline Devik går hardt ut mot« Ex on The Beach»-stjernen. Foto: Foto: Privat

– En del av problemet



Influenseren mener Buchanan åpner opp for hets gjennom innlegget.

– Det å heie det opp er faktisk helt krise. Dersom man blir påvirket av andre er man faktisk nødt til å ta grep selv og revurdere hva man skal følge på sosiale medier. Så enkelt er det faktisk.



Devik reagerer også på at Buchanan har lagt ved to bikinibilder som eksempel.

– Det at hun har lagt opp en «bikinitutorial» på hvilke bilder hun mener er akseptert er jo faktisk helt latterlig. Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn å «body shame» mennesker. Bettina ble automatisk en del av problemet ved å poste dette. Synd hun ikke ser det selv.



– Problematisk

I en melding til God kveld Norge skriver Buchanan at hun tror Norge ligger etter i debatten om «tynnhet» og at hun opplever at det i hjemlandet Sverige er en større debatt.

– Som jeg skriver i innlegget, snakker jeg om influenserne som har 100.000 følgere og som legger ut «pro-ana»-innhold. Alle kan se ut akkurat som de vil og ha det bra med det, men å legge ut inspo-bilder av utstående ribbein og ryggrad er problematisk, spesielt i en tid med så mye tynnhet.



«Pro-ana» «Pro-ana» står for «promotion of anorexia» og er en betegnelse på innhold og samfunn på internett som omhandler anoreksi og spiseforstyrrelser, hvor spiseforstyrrelsesatferd kan fremstilles som en legitim livsstil.

Videre skriver hun at influensere kan velge å ikke poste bilder hvor de viser ribbein og tydelig ryggrad.

– De som uttaler seg om «slanke kropper skal ikke sees» har ikke forstått sammenhengen. Selvfølgelig skal alle bli sett, uansett hvor tynn eller stor du er.

– Forstår du hvorfor noen reagerer på at du selv poster bilde i bikini sammen med denne teksten?

– Nei. Jeg hadde definitivt forstått det hvis jeg snakket om denne debatten og bare la ut «fine bikinibilder» av meg selv, men jeg forteller om og viser et eksempel på hvor enkelt du kan velge hva du legger ut. Jeg legger selvfølgelig til det problematiske bildet. Så nei, den kritikken fra noen få mennesker er urimelig.