Raser mot homofritak på skolekonsert

FRITAK: Tom Hugo Hermansen holder for tiden konserter i regi av Den kulturelle skolesekken. Etter at muligheten for fritak fra konserten ble kjent, har flere reagert kraftig. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB / Mathias Kleiveland / TV 2

Fredag kveld skrev Fædrelandsvennen at Lindebøskauen skole på Flekkerøy og den kristne privatskolen Oasen på Birkelid hadde avlyst en konsert med artisten Tom Hugo Hermansen (43), kjent fra gruppa KEiiNO.

Avlysningen kom etter at foreldre reagerte på sangtekstene til artisten, som de mener har et homofilt innhold.

– Vi har foreldre og elever som kjenner på at det blir vanskelig med tanke på trossamfunn og lignende, sa rektor ved Lindebøskauen skole, Marianne Jonassen, til Fædrelandsvennen da avlysningen ble kjent.

Dagen etter valgte imidlertid skolen å snu i saken, og likevel arrangere konsert, etter at andre foreldre hadde reagert på avlysningen.

– Det som er vårt dilemma, er at vi skal ivareta alle elever på offentlig skole. Så det har jo vært et utfordringsbilde hele tiden. Nå vil det bli gitt et alternativt opplegg til de som ber om det, sier Jonassen til God kveld Norge.



Og det er nettopp denne muligheten for fritak fra konserten, som får flere til å reagere.

– Er som en nyhetssak fra Saudi-Arabia

Én av dem som bruker sterke ord om konsertfritaket, er journalist og «Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth (37).

– Det er på en måte litt dystopisk at foreldre lager et opprør mot en artist som skal komme og holde en konsert om mangfold, og da spesielt med utgangspunkt i skeives kamp, kultur og rettigheter, sier han.

FORKJEMPER: Morten Hegseth har de siste årene vært en av de fremste stemmene i kampen om homofiles rettigheter i Norge. Foto: Ola Vatn/NTB

Hegseth har flere ganger hevet stemmen i saker om homofiles rettigheter. I 2019 lagde han også VGTV-programmet «Homoterapi», som så på konverteringsterapi i Norge med et kritisk blikk.

Han beskriver konflikten rundt konserten som «den sykeste nyhetssaken han har lest i Norge i år».

– Dette ser mer ut som en nyhetssak fra Saudi-Arabia enn fra Norge. Nå er det ikke sånn, og det er nok et bevis på at man må passe på de rettighetene man har. Jeg syns det er problematisk at rektor avlyser på bakgrunn av klaging fra noen ytterst få foreldre. Det er også problematisk at rektor setter opp et alternativt arrangement etter å ha skjønt at det å avlyse ikke er noe man bør gjøre i en norsk skole i 2023, sier Hegseth.

Rektor Marianne Jonassen ved Lindebøskauen skole er forelagt Hegseths utsagn i denne artikkelen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Kritisk til foreldrene

Også lederen i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander Gjestvang, synes situasjonen er lei.

MISTILLIT: Inge Alexander Gjestvang hevder vi ser en mistillit mot lærere og skoleledere. Foto: FRI

– I opplæringsloven står det at undervisningen skal åpne dører til verden og framtida. Det er derfor svært beklagelig når elevene frarøves muligheten til å få lære om og være en del av det reelle mangfoldet som finnes i verden, skriver Gjestavng i en e-post til God kveld Norge.

Han mener vi nå ser en mistillit mot lærere og skoleledere, koordinert gjennom foreldrenettverk som legger press på skolene.

– Nå er det på tide å la pedagoger være pedagoger og stole på at de underviser i tråd med hvordan de kjenner barna og skal forvalte læreplanverket, fortsetter han.

Videre trekker Gjestvang paralleller til andre deler av verdenen.

– De siste årene har det vært en eksplosiv økning i antallet «bekymrede foreldre» som forsøker å hindre barn og unge i å få tilgang på informasjon om skeive liv, hevder han.

– Dette er en tendens vi ser både i USA og land i Øst-Europa, men som også er godt til stede i norsk kontekst gjennom ulike foreldrenettverk, avslutter Gjestvang.

– Alle skal få leve frie liv

Konserten med Tom Hugo Hermansen, som heter «EDEN – Rett pop med skeive forbilder», er arrangert av Den kulturelle skolesekken, som ifølge nettstedet deres er «en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge».



God kveld Norge har kontaktet Kultur- og likestillingsdepartementet for å få deres syn på at skolen tilbyr et alternativt opplegg for foreldre som ikke ønsker at barna skal delta på konserten.

STATSRÅD: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery . Foto: Martin Solhaug Standal/NTB

– Det gjenstår åpenbart fortsatt et arbeid med å bekjempe negative holdninger mot skeive i Norge, skriver Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (43) i en e-post, og fortsetter:

– Alle skal få leve frie liv og være den de er. Kunst og kultur kan åpne dører og skape rom for å reflektere og diskutere rundt temaer som det ellers kan være vanskelig å snakke om for noen. Gjennom DKS (Den kulturelle skolesekken, red.anm.) får alle barn og unge, uansett hvor de bor, oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem og som de kan delta i, skriver Jaffery.

– Vil skape mer aksept

Tom Hugo Hermansen selv synes det er rart at elever ved den offentlige ungdomsskolen skal kunne få fritak fra konserten hans.

– Ingen av tekstene inneholder noe direkte omtaler av homofil kjærlighet, eller er på noen som helst annen måte kontroversielle, mener Hermansen.



Han understreker at de ikke er ute etter å tråkke noen på tærne.

– Vi vil skape mer aksept for alle. Vi ønsker heller ikke å henge ut de som er personlig kristne. Men det blir dumt at de setter seg i en situasjon som gjør at det blir en sensuroppgave, sier han, før han legger til:

Gruppen KEiiNO på Oslo Plaza etter å ha vunnet Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum i 2019. Her ved Tom Hugo Hermansen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: Trond Reidar Teigen

– Man blir liksom litt matt, for en skulle tro at man har kommet lenger. Men igjen så viser dette at kampen for aksept, den er ikke slutt. Det er noe man må fortsette å ta opp, og heller si at «faen, dette her tolererer jeg ikke», avslutter Hermansen.

Konserten skal etter planen gjennomføres på Lindebøskauen ungdomsskole onsdag etter høstferien.

God kveld Norge har ikke lyktes i å få en kommentar fra den kristne privatskolen Oasen på Birkelid, men får bekreftet av DKS (Den kulturelle skolesekken) at Oasen tidlig meldte seg av konserten, uten noen videre begrunnelse.