Raser mot Dagbladet: – Kommer nok ikke til å gjøre intervju med dem igjen

Oskar Westerlin (25) gikk mandag hardt ut mot Dagbladet i en TikTok-video, etter at avisen samme dag publiserte en sak der influenseren uttaler seg om bruddet med milliardærarving og artist Sophie Stray Spetalen.

TV-profilen fikk besøk av avisen under en direktesending som Westerlin nå har holdt gående på strømmetjenesten Twitch flere dager i strekk. Han hevder at det var dette Dagbladet skulle skrive sak om, og ikke forholdet til Spetalen.

– Premisset for hva de skulle skrive om, ble ikke skrevet om i det hele tatt, sier han til God kveld Norge.

Du kan lese hva Dagbladet svarer lenger ned i saken.

Reagerer på vinkling

Under besøket svarer Westerlin at han er usikker på hvor mye han vil si om bruddet, og at det er lurt å holde privatlivet privat, selv om han deler mye av livet sitt på sosiale medier.

Nå reagerer 25-åringen på at mediehuset likevel har skrevet en sak vinklet på bruddet.



– Jeg har «grindet» (jobbet hardt, red.anm.) her i en uke, hatt bryllup (på direkten) og alt sammen. Det var masse å skrive om, og det var det Dagbladet kom for å lage sak på, hevder han overfor God kveld Norge.

DIREKTE I DAGESVIS: Oskar Westerlin har strømmet på Twitch i flere dager på rad. Blant annet har han trent, sovet og avholdt bryllup på direkten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ifølge 25-åringen valgte mediehuset likevel å utelukkende fokusere på bruddet.

– Jeg bare hoppet rett i den lille fellen de la.

Når Westerlin blir spurt om forholdet til Dagbladet fremover, er han ikke i tvil.



– Jeg kommer nok ikke til å gjøre intervju med dem igjen.



Tirsdag har Dagbladet publisert en video som viser et større utdrag av avisens besøk hos Westerlin, der det ikke bare er bruddet med Spetalen som er tema.



Dette svarer Dagbladet

God kveld Norge har vært i kontakt med nyhetsredaktør i Dagbladet, Mads Andersen, og spurt hva avisen synes om Westerlins uttalelser.



Andersen er ikke enig i at Dagbladet har lagt en felle for Westerlin.

IKKE ENIG: Mads Andersen i Dagbladet er ikke enig i at avisen har lurt Oskar Westerlin i en felle. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Nei. Vi har fulgt opp at han forteller at han straks skal få besøk av en psykolog. Og da følger vi opp med å spørre om hva han skal snakke med psykologen om, sier nyhetsredaktøren.

– Også spør vi om han skal snakke om bruddet han har vært gjennom, og hvordan det har vært å gå gjennom bruddet.

Han forteller at det var Dagbladet som ble invitert til direktesendingen av Westerlin, og at de ble spurt om de hadde lyst til å intervjue ham i forbindelse med maratonsendingen.

Andersen mener at det ikke er noe avisen kunne ha gjort annerledes.



Han understreker at det er opp til Westerlin å avgjøre hvorvidt han ønsker å la seg intervjue av Dagbladet igjen ved en fremtidig anledning.

– Det får være opp til han hvem han ønsker å snakke med og ikke, sier Andersen.

Ikke ment som heksejakt

Da artikkelen fra Dagbladet kom ut, ble journalisten bak artikkelen møtt med hets, ifølge Westerlin. Han understreker at det ikke var intensjonen bak hans reaksjon.

– Jeg vil ikke lage noe heksejakt her. Det var aldri det som var formålet.