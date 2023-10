Raser etter taco-forespørsel: – Mest lavmål-mailen jeg har fått

Treningsprofil og influenser Stine Næss-Hartmann (37) har denne uken gått hardt ut mot PR-byrået Släger, etter at hun mottok en forespørsel om et samarbeid med taco-merket Old El Paso.

Influenseren skal ha fått en mail med spørsmål om å fronte merket i forbindelse med Old El Pasos 50-årsmarkering. Som betaling skulle hun få et gavekort til å handle inn de nødvendige taco-ingrediensene.

Det fikk Næss-Hartmann til å reagere.

I en video på sin egen TikTok-kanal sier hun klart ifra om hva hun mener om forespørselen:

– Jeg gjør en jobb for dere, og dere forventer at jeg ikke får betalt, men skal takke ja til et gavekort på noen tacoskjell? Takk, men nei takk, sier hun i videoen.



– Har dessverre ikke budsjett til å betale deg

Ifølge mailen som God kveld Norge har fått tilgang til, går kampanjen ut på at influenseren skal dele sin taco-rekkefølge i egne sosiale medie-kanaler.



PR-byrået kommer så med denne presiseringen:

«Dessverre har vi ikke budsjett til å betale deg for å være med på dette prosjektet, men vi har likevel noe å tilby deg. Du vil motta et universalgavekort sånn at du kan kjøpe inn alt du trenger til å delta».

Næss-Hartmann er tydelig oppgitt i TikTok-videoen, når hun kommenterer:

– Altså, hva er dette? Dette er den mest lavmål-mailen jeg noensinne har fått i min Instagram-karriere, sier hun, før hun poengterer at hun synes det er rart at en så stor merkevare som Old El Paso ikke skal ha råd til å betale.

Næss-Hartmann sier til God kveld Norge at hun i tillegg reagerer på at PR-byrået ber henne om å signere en kontrakt uten at hun skal få betaling.

– Jeg har aldri skrevet under en kontrakt for å jobbe gratis, sier hun.

– En feil

PR-byrået Släger, som står bak kampanjen og som sendte e-posten til Næss-Hartmann, skriver i en mail til God kveld Norge at det aldri var deres intensjon å tilby etablerte influensere et ubetalt samarbeid.

Partner i Släger, Eirik Øiestad, sier at det ikke skulle skjedd.

– Dette var en feil fra vår side, som vi beklager og har tatt grep for å rette opp. Stine Næss-Hartmann og andre etablerte influensere mottok denne henvendelsen ved en feiltakelse 21. september, skriver han i en e-post.

Øiestad viser videre til at det i etterkant av henvendelsen var dialog med Næss-Hartmann:

– Dagen etter ba vi henne oppgi priser for et betalt samarbeid. Vi kunne vært tydeligere på at denne henvendelsen ikke skulle gått til Hartmann i utgangspunktet, erkjenner byrået.

De understreker at de har tatt lærdom av dette:

– Vi har stor respekt for influensernes behov for å ta betalt for arbeidet de legger ned, og vi skjerper våre rutiner for å unngå at noe slikt skjer igjen.



Vil bli tatt på alvor

Næss-Hartmann sier til God kveld Norge at hun synes det er trist at kritikken skal gå utover Old El Paso, men mener det er viktig at byrå og kunde kommuniserer godt.

– Nå får jo Old El Paso gjennomgå, og det er det jeg synes er synd. Dette handler jo i utgangspunktet om mailen, sier hun.

Næss-Hartmann understreker at hun ellers har hatt positiv erfaring med Släger, men at tonen og tilnærmingen denne gangen ga grunn til å reagere.

– Man kan gjøre menneskelige feil, men ordlyden der, den synes jeg var viktig å få fram, sier Næss-Hartmann.

Hun kommer til slutt med en oppfordring til alle byråer og merkevarer:

– Vi må bli flinkere til å ta influenseres arbeid på alvor. Det er ikke bare å legge ut en post. Man bruker mye tid på det, selv om det ser ut som en gøy greie på «insta», avslutter hun.