Raser etter «Forræder»-episode: – Usmakelig

OVER STREKEN: Seere mener programmet gikk over streken med sist episode. Foto: Fride Sørensen / TV 2 og Espen Solli / TV 2

Etter fredagens episode av det populære TV 2-programmet «Forræder», har kritikken haglet i kommentarfeltene.

Flere seere reagerer på måten deltaker Björg Thorhallsdottir (49) ble utvist fra spillet.

Det ble nemlig arrangert en full «begravelse» for kunstneren. Hennes navn var gravert i en gravstein, det lå klart i en kiste i bunnen av et oppgravd hull og de andre deltakerne sang for den utviste deltakeren, mens hun fysisk måtte legge seg ned i kisten.

Dette har fått flere til å rase.

– Der gikk de for langt

«Liker programmet, men der gikk de for langt. Jeg med dødsangst reagerte veldig på det der. Hun var ute så ikke nødvendig å gå så langt.», skriver en seer i kommentarfeltet på Facebook.



En annen skriver at det gjorde fysisk vondt i hele kroppen av å se på, og følger opp med at det hele var «grotesk og overhodet ikke morsomt».

«Den exiten var særdeles usmakelig! Ikke noe jeg vil kalle underholdning i det hele tatt. Alt skal strekkes til det mest ekstreme, men dette ble for drøyt, ærlig talt», skriver en tredje person.

Psykisk knekk

Thorhallsdottir har tidligere fortalt at hun fikk seg en psykisk knekk etter deltakelsen og at hun ble sengeliggende i flere dager.

– Mads tok av et svart dekke fra gravsteinen, og der sto det «Björg» på gravsteinen. Jeg tror kanskje at det var det å se en gravstein med mitt eget navn som fikk meg til å reagere så voldsomt, uttalte hun til TV 2.

– Jeg er så ekstremt opptatt av å leve før du dør, og plutselig var jeg «død». Jeg sier alltid at jeg ikke har dødsangst, men jeg tror kanskje at jeg har litt allikevel, fortsatte hun.

God kveld Norge har vært i kontakt med pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, som svarer følgende på kritikken:

– Forræder er et underholdningsprogram hvor vi ønsker å utfordre deltakerne litt ekstra – og samtidig overraske seerne. Vi har forståelse for at seerne har ulike reaksjoner på disse scenene. Det har ikke vært vår intensjon å støte noen.



God kveld Norge har også forsøkt å få en kommentar fra Thorhallsdottir, foreløpig uten å lykkes.