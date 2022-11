Rapperen Takeoff i Migos skutt og drept

SKUTT OG DREPT: Rapperen Takeoff, her sammen med resten av hip hop-trioen Migos. Foto: Hahn Lionel/ABACA

Rapperen Kirshnik Khari Ball (28), bedre kjent under artistnavnet Takeoff, ble skutt og drept natt til tirsdag i Houston.

Den fatale skytingen skjedde utenfor en bowlinghall, kalt 810 Billiards & Bowling, hvor det foregikk en privat fest. Migos-medlemmet Quavo skal også ha vært til stede da en krangel brøt ut, og Takeoff ble skutt enten i, eller nært, hodet, ifølge TMZ.

Tirsdag kveld opplyste politisjef Troy Finner at de ikke mistenker at artisten var involvert i noe kriminelt, og bekrefter at Ball var død da betjenter ankom stedet.

Rundt 40 personer deltok på arrangementet. Politiet opplyser at de tror den som avfyrte skuddene var blant dem, og ber nå om informasjon fra alle som kan ha sett noe.

På spørsmål om de har noen mistenkte, svarer politisjefen at «de har et ansikt»:

– Vi vil finne den som var ansvarlig for dette, sier Finner, som avslutningsvis ber folk om å be for familien til avdøde Ball.



Takeoff, Quavo (31) og Offset, Cardi Bs ektemann, utgjør hip hop-trioen Migos. De står blant annet bak låter som «Bad and Boujee», «Stir Fry» og «Walk It Talk It». De er også i slekt.