Ramón åpner opp om det vanskelige forholdet til faren

Den siste helgen har markert et nytt kapittel i Ramóns (25) karriere som artist. Han har sluppet enda en låt, og vunnet sin første Spellemannpris.

Prisen vant han for Årets musikkvideo for «SÅ KLART DET GJØR VONDT».

– Det er helt utrolig, jeg kan ikke tro det. Det har vært en så stor drøm for meg hele livet, sier Ramón til God kveld Norge om å vinne sin første Spellemannpris.

FØRSTE SPELLEMANN: Ramón mottok sin første Spellemannpris. Foto: Astrid Pauline Toldnes

– Lukta spriten, men jeg sa ingenting

Fredag slapp han det han beskriver som sin viktigste låt, nemlig «Tivoli». Låten handler om faren og barndommen til sangeren.

«Pappaen min tok meg på tivoli. Lukta spriten men jeg sa ingenting. Jeg ville ha sukkerspinn. Pappa kan du fikse no sukkerspinn. Så lover jeg ikke å ikke si no til mamma».

Slik åpner han låten «Tivoli», som er hans første singel til hans nyeste prosjekt «Torres Tivoli».

– Jeg har skrevet mye om kjærlighetssorg og voksesmerter. Nå vil jeg grave litt mer i hvordan jeg er blitt formet som person. Da må man jo tilbake da – i barndommen, og ting jeg ikke har snakket om eller tenkt på tidligere, sier Ramón til God kveld Norge.

Å skulle skrive om faren beskriver han som såpass vanskelig, at han måtte tvinge seg selv til det. Men responsen i etterkant av låtslipp har gitt god uttelling.

– Jeg har fått veldig god respons på låten, og flere som mener det burde blitt skrevet mer om, sier sangeren.

Det er flere som kjenner seg igjen i låten?

– Dessverre. Det er veldig tøft.

– Det er jo så vondt, men derfor jeg gjør det

Ramón på Spellemannprisen. Foto: Steinar Marthinsen

Ny låt betyr meldinger og respons i innboksen til Ramón, noe som er fint og vondt for sangeren. Fansen kjenner seg igjen i tematikken i Tivoli.

– Jeg har svart på meldinger i hele dag. Det er jo en heltidsjobb det også. Det er jo så vondt, men det er derfor jeg gjør det. Ikke for Spellemannprisen, men for å snakke med dem som hører på musikken min, sa Ramón til God kveld Norge på den røde løperen til Spellemannprisen.

Før han vant Spellemannprisen for årets musikkvideo, ville han hedre en eventuell pris til fansen.

– Det er jo de som har fått meg nominert til disse prisene, så de skal også takkes. Om jeg vinner så føler jeg at jeg vinner sammen med dem, sa han i forkant av utdelingen.

Da låten ble sluppet beskrev han «Tivoli» som sin viktigste låt i et innlegg på Instagram. Her henviste han også til Blåkors.no, om fansen skulle ha behov for å snakke med noen.

Er du mellom 13 og 35 år og har vokst opp med foreldre eller søsken med alkohol- eller andre rusproblemer?, skriver han i innlegget på Instagram.

– Jeg tenkte at den her låten kan være veldig tøff for folk, så da tenkte jeg de kunne ha et sted å snakke med noen. De kan snakke med meg selvfølgelig, men også noen som kan mer om dette og kan tilby de mer hjelp, sier Ramón til God kveld Norge.