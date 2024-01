Torsdag kommer nyheten om at det amerikanske rockebandet Rage Against The Machine gir seg med turneer.

Det skriver bandets trommeslager Brad Wilk på Instagram.

– Jeg beklager overfor dere som har ventet på at dette skal skje, skriver Wilk.

– Fra bunnen av mitt hjerte … Takk til alle som noengang har støttet oss, skriver Wilk under innlegget.

Vokalist Zack De La Rocha i kjent positur, fra liveopptreden på Coachella festivalen i 2007. Foto: KEVIN WINTER / TRIXIE TEXTOR / AFP / NTB

Rockebandet avlyste nylig resterende datoer av sin gjenforeningsturné i Europa og Nord-Amerika. Turneen var allerede utsatt som følge av koronapandemien.

Bandet som ble dannet i 1991, har gjort stor suksess gjennom tidene og har vunnet to Grammy-priser og vært nominert sju ganger.