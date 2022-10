Radiovert døde på lufta

Den britiske radioverten, Tim Gough, døde under mandagens utgave av GenX Radios frokostshow. Det melder BBC.

Gough ble 55 år gammel og døde i sitt hjem i Lackford, Suffolk, mens han var på lufta. Dødsårsaken mistenkes å være et hjerteinfarkt.

Radioverten tilbrakte store deler av livet sitt i Suffolk og begynte sin kringkastingskarriere ved Ipswichs Radio Orwell i 1986.

– Å kjenne Tim personlig, slik jeg har gjort veldig nært i over 30 år, var å kjenne en varm, omsorgsfull og morsom fyr, som jeg og min familie elsket høyt. Vi er hjerteknuste av nyheten.

Det sier administrerende direktør for GenX Radio, James Hazell.

Videre forteller han at Gough var tilbake på lufta for første gang på et tiår, for å presentere stasjonens frokostshow.

– Jeg vet at familien hans er enormt trøstet av de hundrevis av kjærlige meldinger som har blitt mottatt og har bedt om privatliv i denne tunge tiden, legger han til.